TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Halil Hızal oldu

Dr. Halil Hızal TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o paylaşım;

TDP'nin Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini aldım.

Ülkenin,bölgenin ve dünyanın yaşadığı sürecin farkındayım. Yolu eşitlik,kardeşlik ve özgürlükten geçen dostlarla buluşmak üzere.

TDP 2018 Ocak seçimlerinde %8,71 oy alarak 50 kişilik KKTC Meclisinde 3 Milletvekili ile temsil ediliyor. TDP Tufan Erhürman Başbakanlığı'nda kurulan 4'lü koalisyon hükümetinde, 2 Bakan ile koalisyon ortağı olarak bulunuyor.

Dr. Halil Hızal Kimdir?

1 Aralık 1968’de Lefkoşa doğan Halil Hızal, 1985 yılında Lefkoşa Türk Lisesi’ni bitirdikten sonra 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1997 yılında Zeynep Kamil Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamladı.

1999 yılından beri kendi özel kliniğinde çalışmaktadır.

2000-2008 yılları arasında Serbest Hekimler Birliği’nde çeşitli görevlerde bulunan Dr. Hızal evli olup iki çocuğu vardır.