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TDP Lefkoşa İlçesinden Kişmir’e kalem

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet geçtiğimiz gün Türkiye’ye giriş yasağı uygulanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın Sen) Başkanı Ali Kişmir’e destek ziyaretinde bulundu.
TDP Lefkoşa İlçesinden Kişmir’e kalem

Basın Sen Lokalinde gerçekleştirilen görüşmede TDP heyeti Kişmir’e  ‘Daha çok yazman ve konuşman dilekleriyle bir de kalem hediye etti.

Hınçal: “Kişmir’e yapılanlar antidemokratik zihniyetin ürünüdür”

TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal görüşmede yaptığı konuşmada, Ali Kişmir’in ‘güvenlik’ gerekçesiyle Türkiye’ye alınmamasının antidemokratik zihniyetin bir ürünü olduğunu belirterek, Kişmir ve aynı muameleye tabi tutulan tüm kişilerin yanlarında olduklarını vurguladı.

Özellikle 2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde ve öncesinde baskıcı ve ifade özgürlüğüne tahammül edilemeyen sürecin fazlasıyla yaşandığını anımsatan Hınçal, “Kıbrıslı Türklere yönelik uygulanan bu ayrılıkçı tutum kabul edilemez” dedi.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin kendi vatandaşlarına yönelik bu uygulama karşısında aylarca sessiz kaldığını, Başbakan’ın konuyla ilgili hiç konuşmadığını, uzun süren sessizliğin ardından konuşan Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı’nın ise bu uygulamalara destek verdiklerine dikkat çeken Hınçal, bunun Kıbrıs Türk toplumu adına utanç verici olduğunu belirtti.

Hınçal, “Düşünce ve fikirlerimiz farklılık gösterebilir ancak bu gibi uygulamalara  karşı birlikte ses yükseltilmesi ve örgütlü şekilde mücadele edilmesi gerektiğine inanmaktayız. TDP olarak Kıbrıs Türk toplumunun iradesini daha güçlü şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kişmir: “Net ve açık destek görmek daha güçlü hissettiriyor”

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir de konuşmasında ziyaretten ve verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kişmir, “Net ve açık destek görmek insanı daha güçlü hissettiriyor. Bizler korkmadan yazmaya ve konuşmaya devam edeceğiz. Bu anlamda sizlerin yanımızda olduğunu bilmek de ifade özgürlüğü açısından çok kıymetli” dedi.

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