  • BIST 112.128
  • Altın 158,087
  • Dolar 3,8245
  • Euro 4,5508
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

TDP Lefkoşa'da yurttaşlarla buluştu

»
TDP Lefkoşa'da yurttaşlarla buluştu
Ziyaretlerde, TDP'nin “Katılım Vizyonu’na ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 7 Ocak seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Belediye Evleri'ni ziyaret etti, Taşkınköy bölgesinde esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde, TDP'nin “Katılım Vizyonu’na ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, 7 Ocak tarihinde ülkemiz, geleceğimiz ve çocuklarımız için çok önemli bir seçim gerçekleşeceğini belirterek, Kıbrıs Türkü’nün, yeniden hak ettiği bir düzen içerisinde, kendine yakışır bir yaşama kapılarını açma fırsatını yakalayacağı bir karar günü olacağına dikkat çekti.

 Halkın zaten bu çürümüş sistemin değişmesi gerektiğine olan inancını son seçimlerde gösterdiğine dikkat çeken Özyiğit, "Bizler bu konuda partimize, kadrolarımıza, vizyonumuza ve kararlılığımıza güveniyor, çıktığımız bu yolda her geçen gün halkımızın da bu onurlu yürüyüşe katıldığını gördükçe içimizdeki değişim ateşi de daha da güçleniyor. 7 Ocak'ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğimize inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

1-094.jpg2-064.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Arıklı: "GENAR isimli anket şirketinin formlarında partimizin adının dahi geçmediği görülmektedir"25 Aralık 2017 Pazartesi 12:49
  • "Somut hizmeti sadece UBP yapıyor, gerisi sadece konuşuyor"25 Aralık 2017 Pazartesi 11:48
  • 2018’de, Kıbrıs’ta ana gündem yine seçimler25 Aralık 2017 Pazartesi 11:12
  • CTP adayları Mesarya’da24 Aralık 2017 Pazar 15:54
  • TDP milletvekili adayları Güzelyurt'ta24 Aralık 2017 Pazar 14:48
  • Özersay'dan Özgürgün'e: "Bir şey saklamıyorsan servetinin kaynağını açıkla"24 Aralık 2017 Pazar 14:23
  • Serdar Denktaş'tan Özgürgün'e yolsuzluk iddiaları ile ilgili çağrı24 Aralık 2017 Pazar 14:10
  • DP adayları Gazimağusa’yı gezdi23 Aralık 2017 Cumartesi 19:11
  • Erhürman: “Halkımız programımıza mührünü vuracak”23 Aralık 2017 Cumartesi 19:09
  • TDP milletvekili adayları Türk Maarif Koleji'ni ziyaret etti23 Aralık 2017 Cumartesi 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti