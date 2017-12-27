TDP Lefkoşa'da yurttaşlarla buluştu

Ziyaretlerde, TDP'nin “Katılım Vizyonu’na ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 7 Ocak seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Belediye Evleri'ni ziyaret etti, Taşkınköy bölgesinde esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde, TDP'nin “Katılım Vizyonu’na ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, 7 Ocak tarihinde ülkemiz, geleceğimiz ve çocuklarımız için çok önemli bir seçim gerçekleşeceğini belirterek, Kıbrıs Türkü’nün, yeniden hak ettiği bir düzen içerisinde, kendine yakışır bir yaşama kapılarını açma fırsatını yakalayacağı bir karar günü olacağına dikkat çekti.

Halkın zaten bu çürümüş sistemin değişmesi gerektiğine olan inancını son seçimlerde gösterdiğine dikkat çeken Özyiğit, "Bizler bu konuda partimize, kadrolarımıza, vizyonumuza ve kararlılığımıza güveniyor, çıktığımız bu yolda her geçen gün halkımızın da bu onurlu yürüyüşe katıldığını gördükçe içimizdeki değişim ateşi de daha da güçleniyor. 7 Ocak'ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğimize inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.