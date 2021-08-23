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TDP Lideri Cemal Özyiğit: Kıbrıs Rum liderliği insan haklarını da ayaklar altına almış durumda.

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"Kıbrıs Rum liderliği bu hareketle sadece Kıbrıs Cumhuriyeti ilkelerini değil, insan haklarını da ayaklar altına almış durumda."
TDP Lideri Cemal Özyiğit: Kıbrıs Rum liderliği insan haklarını da ayaklar altına almış durumda.

İşte açıklama;

Rumlardan oluşan Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, bazı Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ya da yenilenmemesi yönünde karar üretti.

Daha önce de belirttiğim gibi Kıbrıs'ın iki tarafı da vatandaşlık konusunu siyasallaştırıyor ve bu adanın insanına karşı büyük günah işliyorlar.

Anlaştıkları konuda paslaşmaya, ayrılığın kalıcılaşmasına, mevcut statükonun devamına çalışıyorlar. Son karar da buna hizmet ediyor.

Kıbrıs Rum liderliği bu hareketle sadece Kıbrıs Cumhuriyeti ilkelerini değil, insan haklarını da ayaklar altına almış durumda.

Bu haksızlığı gerekirse Kıbrıslı Türkler adına AB kurumlarına taşıyacağız.

Herkes canı çektiğinde Kıbrıslı Türklerin hakları ile oynamayı bir alışkanlık haline getiriyor. Kıbrıs Rum liderliği de Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıslı Türklere karşı bir silah olarak kullanmaktan vazgeçmeyi er ya da geç öğrenecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu bir lütuf değil, haktır. Milliyetçiliği körüklemek uğruna, bu göz ardı edilemez. Kendi yelkenlerini doldururken, bu adanın geleceğine yazık ediyorlar.

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