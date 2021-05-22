TDP lideri Cemal Özyiğit tarikatların kuzey Kıbrıs'ta yuvalanmasına dikkat çekti!

TDP Lideri Detay'ın sorularını cevapladı...

Cemal Özyiğit tarikatların kuzey Kıbrıs:'ta yuvalanmasına dikkat çekti!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyigit, “İnsan ve Yaşam” programının bu haftaki konuğu oldu.

Detay’a tekrar parti başkanlığına aday olacağını açıklayan Özyiğit’e Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız ?

Muhalefet olarak üstünüze düşen görevi yerine getirdiğinize inanıyor musunuz? Diye sorduk.

Eğitim sistemine 100 üzerinden not vermesini istedik.

Detay’ın sorularını Lefkoşa Büyükhan’da yanıtlayan Özyiğit; “Bu ülkenin kaynakları" kendi kendini yönetmeye" yeter mi?

Adada şu an barış var” söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnanç Turizmi ile ilgili partinizi tavrı ne olacak? Gibi tüm sorularımızı büyük bir içtenlikle yanıtladı.

İnsan ve Yaşam programı 24 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20:00’de sosyal medya hesaplarımızda ve youtube kanalımızda.