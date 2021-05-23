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TDP lideri Özyğit: Biri kapılar neden açılmıyor halkımıza anlatmalı?

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Pandemi nedeniyle turizmin çöktüğü, bütün uğraşlara rağmen üniversitelerimize öğrencilerin yeterince gelemediği ülkemizde, ekonominin canlanması, esnaf ve zanaatkarlarımızın yüzlerinin yeniden gülmedi için sınır kapılarının açılması 'can suyu' niteliğinde
TDP lideri Özyğit: Biri kapılar neden açılmıyor halkımıza anlatmalı?

TDP lideri Özyğit: Biri kapılar neden açılmıyor halkımıza anlatmalı?

İşte açıklama;

Pandemi nedeniyle turizmin çöktüğü, bütün uğraşlara rağmen üniversitelerimize öğrencilerin yeterince gelemediği ülkemizde, ekonominin canlanması, esnaf ve zanaatkarlarımızın yüzlerinin yeniden gülmedi için sınır kapılarının açılması 'can suyu' niteliğindedir.

Herkesin dört gözle müjdeli bir haber beklediği iki toplumlu teknik komite toplantısından 'ortak zemin olmadığı dolayısıyla kapıların şimdilik açılamayacağı' mesajı çıkmıştır.

Kıbrıs Türk tarafı olarak biz ne önerdik, ortak zemin neden yok? Birileri çıkıp esnaf ve zanaatkarlarımız başta olmak üzere halkımıza bunu anlatmalıdır.

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