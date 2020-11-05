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TDP lideri Özyiğit: Demokrasi bir gün herkese lazım olur

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TDP lideri Özyiğit: Demokrasi bir gün herkese lazım olur
TDP lideri Özyiğit: Demokrasi bir gün herkese lazım olur

İşte açıklama;

Geçmişte de, özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de çok vurguladık.

Biz söylemekten usandık, ancak birileri kendine dokunmayınca görmezden-duymazdan gelmekten usanmadı:

"DEMOKRASİ BİR GÜN ELBET HERKESE LAZIM OLUR…"

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