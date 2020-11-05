TDP lideri Özyiğit: Demokrasi bir gün herkese lazım olur

İşte açıklama;
Geçmişte de, özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de çok vurguladık.
Biz söylemekten usandık, ancak birileri kendine dokunmayınca görmezden-duymazdan gelmekten usanmadı:
"DEMOKRASİ BİR GÜN ELBET HERKESE LAZIM OLUR…"
İşte açıklama;
Geçmişte de, özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de çok vurguladık.
Biz söylemekten usandık, ancak birileri kendine dokunmayınca görmezden-duymazdan gelmekten usanmadı:
"DEMOKRASİ BİR GÜN ELBET HERKESE LAZIM OLUR…"
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.