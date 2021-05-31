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TDP Lideri Özyiğit Meclis'te konuştu: "50 Bin vatandaşlık verilecek" ses kaydı neden soruşturulmuyor?

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TDP Lideri Özyiğit Meclis'te konuştu: "50 Bin vatandaşlık verilecek" ses kaydı neden soruşturulmuyor?
TDP Lideri Özyiğit Meclis'te konuştu: "50 Bin vatandaşlık verilecek" ses kaydı neden soruşturulmuyor?

TDP Lideri Özyiğit Meclis'te konuştu...

İşte satır başları...

Güney'deki seçimleir değerlendiren Özyiğit, güneyde ırkçı yaklaşımların yükselmekte olduğunu belirti. OImaz ise olmaz bu ülkenin yeniden birleşmesi gerekiyor, iki devletliliği savunmak güneyde de ırkçılığın yükselmeesine neden oluyor.

Endişeliyim ki ileride  bu radikalliğin tırmanması üzücü olaylara neden olabilir. Bu nedenle barış önemlidir.

 

SES KAYDI

50 Bin kişinin vatandaşlığının yapılmasından söz eden  ses kaydı ile yayınlandı. "50 Bin vatandaşlık verilecek" ses kaydı neden soruşturulmuyor?

Neden Polis bu konuda adım atmıyor? Bunun üzerine gitmek gerekiyor.

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