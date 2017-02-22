TDP lideri Özyiğit'ten flaş açıklama!

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldığı TV programında çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

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Kanal T’de yayın yapan “Günaydın Kıbrıs” isimli programa konuk olan Özyiğit, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rum meclisinin Enosis kararı sonrası Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan çalkantıya da değinen Özyiğit, yarın gerçekleşmesi planlanan liderler görüşmesine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılmayacağını iddia etti.

Görüşmenin gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğunun altını çizen Özyiğit, Rum lider Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yarınki liderler görüşmesine katılmayacağını iddia etti.

TOPLANTININ AKIBETİ BUGÜN BELLİ OLACAK

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Akıncı’yı makamında ziyaret etmiş, gerçekleşen ziyaret sonrasında ise basının sorularını cevaplamıştı.

Spehar, yarın gerçekleştirilmesi planlanan liderler görüşmesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, bunun bugün Rum lider Anastasiadis’le yapacağı görüşmeden sonra daha net ortaya çıkabileceğini açıklamıştı.