TDP Mağusa adayı Çobanoğlu su konusunda uyardı!

İşte açıklama;

Hükûmet felakete sadece bakıyor!

Her geçen gün susuzluğa daha çok yaklaşırken var olan kaynaklarımız görmezden geliniyor.

Hükümet bütçelerinde çevre kalitesinin ve halk sağlığının korunması adına daha çok bütçe ayrılmalı, alt yapı yatırımları öncelikli olmalıdır. Bu konunun uzmanları ve TDP olarak, üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız.

Disiplinlerarası çalışmaları, bilim ve tekniğin kamu yararına uygulanmasını, geliştirilmesi ve eşgüdümlenmesini sağlamalıyız.

Atıksularımızın yarattığı kirlilik bir taraftan toplum sağlığını tehdit ederken diğer bir taraftan suların tekrar kullanılamaması su fakiri olan adamızın su kaynaklarının tükenmesine yol açmaktadır.

YASEMİN ÇOBANOĞLU KİMDİR?

1975 yılında Beyarmudu/Larnaka’da doğan Yasemin Çobanoğlu; 1993 yılında Lefkoşa Türk Lisesi ’den, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Dıştan birçok projede çalıştıktan sonra 2005 yılında kendi Çevre Danışmanlık ofisini açtı.

Yasemin Çobanoğlu Çevre Mühendisliği, İş Sağlığı Güvenliği ve Tarımsal alan konusunda, ulusal ve uluslararası birçok uzmanlık sertifikasına sahiptir. Çevre, ISG ve Tarımsal alanda uzmanlıkları olup, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Mesleki hayatında, Çevre Mühendisliği ve İSG konusunda birçok proje ve şantiye tecrübeleri olmuştur. Çevre Platformu üyesi ve yöneticilerinden olan Çobanoğlu çevre konusunda yerel çalışmaları bulunmaktadır. Uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yaptığı Çevre Mühendisleri Oda Başkanlığı’nda ki görevini son iki yıldır Başkan olarak sürdürdü.

TDP Gazimağusa İlçesi 2. Sıra Milletvekili adayıdır.