TDP Mağusa İlçe Başkanı'ndan sert tepki

Bedis piknik alanında yaşanan hükümetin partizanlığı ve rant hırsı

Ece Balcı Sosyal Medya Hesabından BEDİS hakkında yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi:

Yöneticilerimiz için bireylerin çıkarlarının değil, toplumsal yararın öncelikli olduğu bir kamu yönetimini hepimiz hakediyoruz. Bu nedenle iktidar erkinin zümresel çıkarlar için kullanılması ve kamu alanlarının peşkeş çekilerek halkın elinden çalınması yönündeki her türlü girişim ve uygulamalara karşı durmak ve bu tür keyfi uygulamalara izin vermemek bu ülkeyi seven her yurtdaşımızın önceliği olmak zorundadır.

Yeniboğaziçi bölgesindeki BEDİS Piknik alanında yaşananlar, iktidardakilerin ve partizanca atanan bürokratların, halka ait bir alandan rant sağlama amaçlarının bir örneğidir. Bu gün burada yapılmak istenenlere engel olunamazsa son örnek de olmayacaktır.