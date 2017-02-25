TDP Mağusa İlçe Başkanı'ndan sert tepki

Ece Balcı Sosyal Medya Hesabından BEDİS hakkında yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi:
Yöneticilerimiz için bireylerin çıkarlarının değil, toplumsal yararın öncelikli olduğu bir kamu yönetimini hepimiz hakediyoruz. Bu nedenle iktidar erkinin zümresel çıkarlar için kullanılması ve kamu alanlarının peşkeş çekilerek halkın elinden çalınması yönündeki her türlü girişim ve uygulamalara karşı durmak ve bu tür keyfi uygulamalara izin vermemek bu ülkeyi seven her yurtdaşımızın önceliği olmak zorundadır.
Yeniboğaziçi bölgesindeki BEDİS Piknik alanında yaşananlar, iktidardakilerin ve partizanca atanan bürokratların, halka ait bir alandan rant sağlama amaçlarının bir örneğidir. Bu gün burada yapılmak istenenlere engel olunamazsa son örnek de olmayacaktır.
Buradan, gerek Tarım ve Orman Bakanı’na gerek Orman Dairesi yetkililerine sesleniyorum: Halkın piknik alanı olan Bedis, işletme için kiraladığınız şahıslar tarafından tellenmiş, kilitlenmiş ve halkın kullanımına kapatılmıştır. Halkımız piknik yapmak için ücret ödemek zorunda bırakılmıştır.
Niyetiniz, toplum yararına kullanmanız için size verilen yetkileri gerçekten bu amaçla mı kullanmaktır? Yoksa bu ülkeyi halkımızdan nefes almak için oksijen parası talep edilir bir ülkeye dönüştürme niyetinde misiniz?
Mağusa Kaymakamlığı’nı derhal bu suistimali ortadan kaldırmak üzere göreve çağırıyoruz. Orman Dairesi yetkilileri ve Sayın Bakan’dan da BEDİS’i gerçek sahiplerinin kullanımına açmalarını istiyoruz.
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