 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

TDP Mağusa İlçe Başkanı'ndan sert tepki

» »
TDP Mağusa İlçe Başkanı'ndan sert tepki
Bedis piknik alanında yaşanan hükümetin partizanlığı ve rant hırsı

Ece Balcı Sosyal Medya Hesabından BEDİS hakkında  yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi: 

Yöneticilerimiz için bireylerin çıkarlarının değil, toplumsal yararın öncelikli olduğu bir kamu yönetimini hepimiz hakediyoruz. Bu nedenle iktidar erkinin zümresel çıkarlar için kullanılması ve kamu alanlarının peşkeş çekilerek halkın elinden çalınması yönündeki her türlü girişim ve uygulamalara karşı durmak ve bu tür keyfi uygulamalara izin vermemek bu ülkeyi seven her yurtdaşımızın önceliği olmak zorundadır.

Yeniboğaziçi bölgesindeki BEDİS Piknik alanında yaşananlar, iktidardakilerin ve partizanca atanan bürokratların, halka ait bir alandan rant sağlama amaçlarının bir örneğidir. Bu gün burada yapılmak istenenlere engel olunamazsa son örnek de olmayacaktır.

Buradan, gerek Tarım ve Orman Bakanı’na gerek Orman Dairesi yetkililerine sesleniyorum: Halkın piknik alanı olan Bedis, işletme için kiraladığınız şahıslar tarafından tellenmiş, kilitlenmiş ve halkın kullanımına kapatılmıştır. Halkımız piknik yapmak için ücret ödemek zorunda bırakılmıştır.

Niyetiniz, toplum yararına kullanmanız için size verilen yetkileri gerçekten bu amaçla mı kullanmaktır? Yoksa bu ülkeyi halkımızdan nefes almak için oksijen parası talep edilir bir ülkeye dönüştürme niyetinde misiniz?

Mağusa Kaymakamlığı’nı derhal bu suistimali ortadan kaldırmak üzere göreve çağırıyoruz. Orman Dairesi yetkilileri ve Sayın Bakan’dan da BEDİS’i gerçek sahiplerinin kullanımına açmalarını istiyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ev ve arsalarını bağışlamak istiyor20 Şubat 2017 Pazartesi 09:30
  • Arıklı: “Maraş KKTC yönetiminde iskana açılsın”16 Şubat 2017 Perşembe 13:14
  • Kötü hava şartları lüks yatı devirdi!16 Şubat 2017 Perşembe 11:19
  • Karadeniz Kültür Derneği’den Arter’e ziyaret14 Şubat 2017 Salı 16:29
  • Dipkarpaz halkı isyanları oynuyor!.13 Şubat 2017 Pazartesi 13:55
  • Cıty Mall Sevgililer Günü özel dekorasyonu ile ilgi odağı oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 13:43
  • Dikkat elektrik kesintisi var.13 Şubat 2017 Pazartesi 10:49
  • 28 yaşındaki genç bulundu !11 Şubat 2017 Cumartesi 11:07
  • Ailelerini arayıp fidye istediler!08 Şubat 2017 Çarşamba 15:47
  • 28 yaşındaki genç kayboldu!07 Şubat 2017 Salı 14:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti