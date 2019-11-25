TDP, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nı belediyelerle ele aldı

oplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi belediye başkanlarının da Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın son şekline yönelik bazı haklı endişeleri olduğunu belirtti.

Özyiğit, planın, hem kamu yararına olacak, hem de belediye başkanlarının endişelerini giderecek şekilde revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Özyiğit, kimsenin İmar Planına karşı olmadığını ancak yürürlüğe girecek planın, plansızlığı ortadan kaldıracak, belirli zümrelere değil, kamu yararına olacak ve belediyeleri mağdur etmeyecek içerikte olması gerektiğini kaydetti. Özyiğit, “Planın öngördüğü altyapı hizmetlerini verecek belediyeler bu altyapıları kaldıracak yapıda değiller. Görüştüğümüz belediye başkanları da bunun mümkün olamayacağını söylemekte ve bu konuda endişe taşımaktalar. Sayın İçişleri Bakanı’nın yapması gereken bu endişeleri dikkate alarak, yanlışlıkları, eksiklikleri giderecek adımları atmaktır” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Yeşim Dede, Ercan Hoşkara ve Yasemin Çobanoğlu’ndan oluşan TDP heyeti, sırasıyla Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacıları ziyaret etti. Gazimağusa Belediyesi’ni ziyarette Gazimağusa Belediyesi TDP’li Meclis üyesi Ulus Irgad, İskele Belediyesi’ni ziyarette ise TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı hazır bulundu.

Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın masaya yatırıldığı görüşmelerde, TDP’nin planın son şekline yönelik görüş ve düşünceleri ile planda yapılması istenilen değişiklikleri içeren önerilerden oluşan bir dosya belediye başkanlarına takdim edildi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İmar Planı’na yönelik değerlendirmelerde bulunarak, görüş ve önerilerini sunduklarını belirtti. Özyiğit, amaçlarının planın toplumun geneli yararına düzenlenmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’yi bir bütün olarak ilgilendiren, çevreyi hem düzeltme, hem daha düzgün yapılaşma için imar planının önemli olduğunu belirten Özyiğit, ancak planın başında ortaya konan hedeflerden sapıldığını ve kamu yararının gözetilmediği bir anlayışın ortaya çıktığını savundu.

“Biz öncelikle kamu yararının olmasını hedefliyoruz. Bu bizim için olmazsa olmazdır” diyen Özyiğit,”Eelbette imar planı yapılsın, ancak Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele sağlıklı gelişsin, dengeli gelişsin, çevre ve tarım alanları da korunarak gelişsin” ifadelerini kullandı.

Planın bu şekilde hayat bulması halinde geçmişteki plansız yapılaşmanın süreceğini, özellikle de temel yükümlülüğü altyapı olan belediyelerin gerek altyapı konusunda, gerekse de alt ölçekli plan yapma yetkilerinin olmaması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşayabileceklerini kaydeden Özyiğit, belediye başkanlarının da bu yönde endişeleri olduğunu ifade etti.

Özyiğit, belediyelerin son derece önemli olduğunu, altyapılar belediyeler tarafından yapıldığı için bunun yükünü belediyelerin çekeceğini ifade etti.

İmar Planı’nın son şekline yönelik özet olarak verimli tarımsal alanların korunması ve tarım amaçlı olarak kullanılması, yeterli altyapının gelişim için koşul olarak konulması ve belediyelerin kentsel gelişim için güçlendirilmesi yönünde önerileri olduğunu belirten Özyiğit, şunları kaydetti:

“Planın askıda olduğu sürede yapılan değişiklikler, planın etki edeceği alanı ciddi oranda artırmıştır. İçişleri Bakanlığı bilimsel ve sürdürülebilir bir plan için üniversiteler, belediyeler ve KTMMOB’nin hassasiyetlerini mutlaka dikkate almalıdır.”