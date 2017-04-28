 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.213
  • Altın 144,563
  • Dolar 3,5456
  • Euro 3,8765
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKTAMS'tan Araç Kayıt Dairesi'ndeki olayla ilgili duyuru

TDP, Mağusa'daki kanalizasyon kaynaklı sorunlara dikkat çekti

» »
TDP, Mağusa'daki kanalizasyon kaynaklı sorunlara dikkat çekti
TDP Mağusa İlçe Başkanı Balcı, açıklamasında, kanalizasyon sisteminden kaynaklanan sorunlarla ilgili defalarca uyarı yaptıklarını, konuyla ilgili panel düzenleyip öneri sunduklarını ve eylem yaparak ilgili makamları göreve çağırdıklarını söyledi...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Mağusa'da kanalizasyon sistemine atık yağ karışması sonucu, arıtma tesisinin devre dışı kalma riski oluştuğunu belirterek, gerekenin yapılmaması halinde benzeri sıkıntılarla karşılaşılmaya devam edileceği uyarısında bulundu.

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, konuyla ilgili açıklamasında, kanalizasyon sisteminden kaynaklanan sorunlarla ilgili defalarca uyarı yaptıklarını, konuyla ilgili panel düzenleyip öneri sunduklarını ve eylem yaparak ilgili makamları göreve çağırdıklarını söyledi.

eylem-003.jpgBalcı, “Yağ karışması, sorunun sadece bir parçası. Asıl sorun, kanalizasyon sisteminin iyi yönetilememesi. Sorunların oluşmasını önleyecek ve sorunlara müdahale edecek bir yönetim yapısı yok. Bu anlayışla maalesef Mağusa'da kanalizasyon kaynaklı daha çok sorun yaşanır" ifadelerini kullandı.

Ece Balcı, kanalizasyon sistemine atık yağ karışma olayının bilinmeyen bir durum olmadığını, hatta son olayda, sisteme atık yağ karıştığının belediye başkanlığı tarafından bilinmesine rağmen göz yumulduğu yönünde ciddi iddialar olduğunu savundu. Balcı, “Umarız bu sadece bir iddia olarak kalır, çünkü bu iddia doğruysa durum çok daha vahim demektir” dedi.

gol.jpgSorunun bölgedeki bir kuru temizleme işletmesinin atıklarının kanalizasyon şebekesine karışması sonucu yaşandığının da açıklandığını belirten Balcı, "Unutulmamalıdır ki, atık yağ karışması sistemin işlevini yitirmesine sebep olacak tek konu değildir. Yapılan uyarılar dikkate alınmazsa sistem çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmaya müsaittir" dedi.

Çanakkale göletine günlük yoğun kullanım saatlerinde lağım akıtıldığını, 4 bin metreküp kapasiteli tesise 7 bin metreküp ve üzeri atık su gönderildiğini belirten Balcı, çıkış parametrelerinin de düzenli olduğu iddia edilerek gölete verildiğini savundu.

toplanti.jpgYaşanan son olayın ardından arıtmanın tamamen devre dışı kalması halinde atıkların arıtılmadan boşaltılmak zorunda kalacağını belirten Balcı, bunun hem insan sağlığı hem de çevresel açıdan 'felaket' anlamına geleceğini kaydetti

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, teknik bilgiden yoksun, yönetsel hataların devam etmesinin, Mağusa'ya, Mağusa halkına ve çevreye çok büyük zararlar vermeye devam edeceğini de belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Derinya’da iki toplumlu panel28 Nisan 2017 Cuma 12:37
  • Küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik kredili arpa uygulaması uzatıldı28 Nisan 2017 Cuma 12:35
  • Mağusa İnisiyatifi: “Derinya yolunun gelecekte açılma ihtimali yoktur”28 Nisan 2017 Cuma 12:34
  • Türk-Sen:”Yiğit Bulut haddini aştı, özür dilemeli”28 Nisan 2017 Cuma 12:32
  • DAÜ’lüler hayvan dostları için yürüdü28 Nisan 2017 Cuma 12:30
  • Rauf Denktaş'la ilgili ağır iddia!28 Nisan 2017 Cuma 11:32
  • Yiğit Bulut'tan beklenen açıklama geldi...28 Nisan 2017 Cuma 10:19
  • UBP-DP koalisyonu kaç vaadini yerine getirdi?28 Nisan 2017 Cuma 09:33
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!28 Nisan 2017 Cuma 09:16
  • Lefkoşa-Girne Anayolu’nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti...28 Nisan 2017 Cuma 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti