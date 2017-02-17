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TDP: "Masa Yeniden Tesis Edilerek, Tüm Taraflar Sonuç Alıcı Müzakerelere Odaklanmalı"

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TDP: "Masa Yeniden Tesis Edilerek, Tüm Taraflar Sonuç Alıcı Müzakerelere Odaklanmalı"
TDP'nin, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmelere yönelik değerlendirmesi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmelerin üzüntü verici olduğunu belirterek, Kıbrıs müzakere sürecini sabote eden, duraklamasına neden olan olayların ortadan kaldırılarak müzakerelere kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

            Rum Meclisi’nde alınmış olan Enosis Plebisitini anma kararının taşıdığı anlam ve yaratacağı sonuçlar açısından kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, bu karar ile başlayan sürecin gerilimi tırmandırdığına, çözüm ruhunu ve müzakereleri istenmeyen noktalara sürükleyebileceğine dikkat çekildi.

            Açıklamada, süreci sabote eden gelişmelerin giderilerek, müzakere masasının kaldığı yerden sonuç almaya yönelik devam ettirilmesi gerektiği belirtildi.

            TDP açıklamasında şunlara yer verildi: "Yaklaşık 20 aydır süren müzakere sürecinde Kıbrıs Türk tarafının çözüm yönünde gerçekten kararlı ve samimi olduğu net bir şekilde ortadadır, bu da zaten gerek BM, gerekse de ilgili diğer taraflar tarafından da ortaya konmaktadır. Burada önemli olan tüm tarafların aynı tutumu sergilemeleridir. Ancak Rum Meclisi'nde alınan Plebisit kararı, çözüm yönündeki samimiyet ile örtüşmemektedir."

            Müzakere sürecinde bugüne kadar olmamış ilerlemeler sağlanmışken, 5'li konferans süreci sürerken ve Mart ayında Cenevre'de ikinci bir Kıbrıs zirvesi planlanırken, iki toplumun arasını açmaya yönelik, barış kültürü yerine güvensizlik aşılamaya yönelik bu tür kararların alınması kabul edilemezdir. Kaldı ki bu karar, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, Garanti anlaşmaları ile Sn. Anastasiades tarafından imzalanan ve müzakerelerin temelini oluşturan 11 Şubat ortak belgesinin ruhuna da aykırı, ayrılıkçı bir karardır. TDP olarak her zaman ayrılıkçı yaklaşımların karşısında yer aldık. Adanın kuzeyinde ayrılıkçı siyaset güdenlere karşı, Kıbrıs'ta adanın bütünlüğünden yana iki kesimli iki toplumlu federal çözüme destek verdik. Bu bağlamda güneyde alınan kararı kabullenmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Ayrılıkçı yaklaşımlardan hızla uzaklaşmalı ve en erken zamanda çözüme ulaşmak için samimi şekilde taraflar çaba göstermelidir."

            Gelinen aşamada yapılması gereken ne zamana oynamak, ne de seçimleri düşünmektir. Yapılması gereken çözüme odaklanmaktır. Yaşanan süreç gerçekten tarihidir ve Kıbrıslılar için kaybedilmemesi gereken bir fırsattır. Bugüne kadar sağlanan ilerlemelerin ardından artık gerekli olan siyasi irade ve çözüm yönünde kararlılıktır. Sıkıntılar olmakla birlikte, mutlaka sağduyu galip gelmelidir. Masayı sabote eden sorunlar giderilerek taraflar sonuç almaya yönelik olarak müzakerelere odaklanarak, adil, kalıcı federal bir çözümü sağlayacak adımları atmalıdırlar. 

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