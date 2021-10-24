TDP Merkez Lefkoşa’daki Açık Pazarı Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekili Zeki Çeler, Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal ile İlçe Yönetim Kurulu ve Gençlik Örgütü üyelerinden oluşan TDP heyeti bu sabah Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazarı ziyaret etti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ile yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan Küçük Kaymaklı bölgesindeki Merkez Lefkoşa ziyaretinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı da heyete eşlik etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit LTB’nin kendi öz kaynakları ile inşa ettiği Merkez Lefkoşa’nın

mimari yapısı ve fiziksel özellikleri sayesinde, hem esnafın artık daha rahat koşullarda ürünlerini yurttaşlara sunabildiğini, hem de yurttaşların rahatça alışveriş yapabildiklerini belirterek, Merkez Lefkoşa’nın başkente kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrardan kutladı.

Özyiğit: “Ülkede Her Alanda Enkaz Yarattılar”

Ziyaret boyunca hem esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etme fırsatı yakaladıklarını belirten Özyiğit, ülkede başta ekonomi olmak üzere birçok alanda tam bir çöküş yaşandığına dikkat çekti. Pandemi döneminde sorunların daha da derinleştiğini, ancak bunlara çare üretmesi gereken azınlık hükümetinin tam tersine kaos yaratmaktan başka bir iş yapmadığını belirten Özyiğit, ülkede her alanda enkaz yaratıldığını kaydetti.

Hayatın pahalılaştığı, alım gücünün düştüğü, dövizde çok ciddi artışın yaşandığı, ancak hükümet ettiğini iddia edenlerin gailesinin aylardır kurultay ve koltuk olduğunu belirten Özyiğit, “Kurultay uğruna ülkeyi daha da dibe vurdurdular. Her gün başka bir skandalla karşı karşıya kalıyoruz. İstifa etmelerine rağmen halen erken seçim tarihini belirlemekten ısrarla kaçıyorlar” dedi.

Bu yapının ülkeye çok büyük zararlar verdiğini, vermeye de devam ettiğini belirten Özyiğit, halkın, sektörlerin isyan noktasına geldiğini belirterek, “Sizin koltuk kavgalarınız, siyasi çekişmeleriniz bu halkın yaşamından, geleceğinden daha önemli değildir. Artık yeter ülkenin ve toplumun geleceğinden daha fazla çalmayın” dedi.

TDP olarak başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Özyiğit, kendi ayakları üzerinde durabilecek ekonomik bir yapı ile kalkınma planlarının gerekli olduğunu, bunları da en geniş konsensüs ve ortak akılla hayata geçirme kararlılığında olduklarını belirtti.