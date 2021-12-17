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TDP, Milletvekili Aday Listesini YSK’ya Sundu

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TDP, Milletvekili Aday Listesini YSK’ya Sundu
TDP, Milletvekili Aday Listesini YSK’ya Sundu

KKTC’de 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvuruları bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılıyor.

Bu çerçevede, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) bugün saat 12.00’de, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin tertemiz bir geçmişe sahip, donanımlı ve güçlü bir ekiple daha iyi, daha güzel bir gelecek adına başvurusunu yaptığını söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Özyiğit, başta ekonomi ve sağlık olmak üzere her alanda tam bir yıkım yaşandığını, insanların artık temel tüketim maddelerini bile almakta zorlandığını kaydetti.

Halkın kaderine terk edildiğini, bunun bir halk için içine düşebileceği en tehlikeli durum olduğunu ifade eden Özyiğit, halkın artık sadece ekonomik sorunlarla değil, açlık ile sınanmanın eşiğine geldiğini belirtti.

Özyiğit, “Tüm bunlar kaderimiz olmamalı ve bu şekilde de gitmemeli. İşte böylesi bir atmosferde seçimlere gidiyoruz. Herkesin derdinin seçim değil geçim olduğunun farkındayız. Burada bulunan her birimiz de aynı sıkıntıları çekiyoruz. Ama biz bunun değişmesi için yılmadan, usanmadan uğraşacağımız sözünü birbirimize verdik” dedi.

Ülkede her anlamda yapısal ve köklü değişimin şart olduğunu vurgulayan Cemal Özyiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gücümüz, Kıbrıs Türk halkının yıllar boyunca ürettiği ve kendini var eden değerlerinde saklıdır. Bu değerleri temsilen halkımızın sözcüsü ve haklarının savunucusu olmak adına kararlılıkla ve inançla bu yola çıkıyoruz. Bizler, kendi kendini yönetebilme, aldığı kararlarda bir tek halkına hesap verebilme ve bu sorumluluğu gururla taşıyabilme cesareti ile yola çıkıyoruz.”

Özyiğit, bu süreçte diğer siyasi partilere de seçim çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına, demokratik ve çoğulcu anlayışa yaraşır bir dönem geçirmeyi temenni etti.

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