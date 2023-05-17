TDP Milletvekili Adayı Tacan Reynar Kıbrıs Net Haber’de Prof. Dr. Mustafa İlkan'ın konuğu oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Tacan Reynar, Meclis’in de bir mücadele alanına çevrilmesi gerektiğini, Meclis’e girdiklerinde bunu yapacaklarını kaydederek, kendi ülkelerinin siyasetinin dışına itilen Kıbrıslıtürklerin özgüveninin yeniden yapılandırılmasıyla işe başlayacaklarını kaydetti.

Reynar: Ne oluyor bu komitelerde? Neden sonuç alınamıyor? Neden basına yansımıyor?

Kıbrıs Net Haber’de Prof. Dr. Mustafa İlkan'ın konuğu olan Reynar, siyasetin “üreten” noktada olması gerektiğini ve siyasetin “üretilmesi” gereken bir şey olduğunu belirterek, bunu daha aktif şekilde yapabilmek ve yurt için kavga verebilmek için aday olduğunu kaydetti.

Meclis’te kurulan araştırma komitelerine işaret eden Reynar, Kutlu Adalı cinayeti, yangınlar, Sayıştay raporları ve yolsuzluklar gibi toplumu ilgilendiren konularla ilgili oluşturulan komitelerin, belli bir süre sonra unutulduğunu, dağıldığını ve bunun basına dahi yansıtılmadığını belirtti.

Reynar, “Ne oluyor bu komitelerde? Neden sonuç alınamıyor? Neden basına yansımıyor? Yani amiyane tabirle göstermelik şeyler yapılıp toplumun gazı alınıyor ve unutturuluyor. Meclis’e girdiğimde ilk iş olarak bu komisyonların tutanak ve notlarına bakacağım” dedi.

“Kıbrıslıtürklerin siyasetin dışına itilmesine karşın sağlam bir muhalefetle federasyon direncinin ve barış istencinin sürdürülmesi gerekiyor”

Siyaset yapma iddiası olanların, toplumun her kesimine ulaşarak her bireyi dinlemesi gerektiğini, bu yüzden ziyaretlerine sivil toplum örgütleriyle başladıklarını, köy köy, mahalle mahalle gezerek tüm kesimlere dokunmaya çalıştıklarını kaydeden Reynar, hali hazırda çok değerli bir kitleye sahip olduklarını ancak muhalefet anlamında arayış içinde olan tüm yurttaşlardan da destek aldıklarını kaydetti.

“Bir yanda iki devletli sözde çözümü savunan bir Cumhurbaşkanlığı ve atama hükümet varken, diğer taraftan bizim adımıza konuşan politikacılar var” diyen Reynar, Kıbrıslıtürklerin siyasetin dışına itilmesine karşın sağlam bir muhalefetle federasyon direncinin ve barış istencinin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Solda farklılıklar olabilir ancak “yurdu kaybetmemek” noktasında hala birleşilebilir”

Bugüne kadar solda birliği savunan biri olduğunu, geçmişte bu konuda çok şey söylediğini hatırlatan Reynar, bu noktada parti ve örgütler arasında görüş farklılıklarının olabileceğini ancak “yurdu kaybetmemek” noktasında bir hedefte hala birleşilebileceğini düşündüğünü kaydetti.

Reynar, “Başarısı tartışılsa da bugün Türkiye’de ayrı uçlardaki insanların bile bir araya geldiğini görüyoruz. Diğer yandan da ülkemizde en küçük seçimde dahi paramparça olan bir sol var. Doğru iletişim olursa aşılamayacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Ben ortak adaylıkla ilgili olarak da çaba sarf ettim ama yine yanlış anlaşılmalar oldu ve sonuç alınamadı” ifadelerini kullandı.

“Meclis’in de bir mücadele alanına çevrilmesi gerekiyor”

Kendisinin ve TDP’in Meclis’e girmesinin, farklı bir muhalif duruş sergilenmesi açısından önemli olduğunu, Meclis’in de bir mücadele alanına çevrilmesi gerektiğini belirten Reynar, sendikaların da öğretmenin olduğu okulların da doktorların olduğu hastanenin de bir mücadele alanı olduğunu belirtti.

Reynar, “Brüksel’de kendimizi anlatmamız açısından da çaba göstereceğiz, bizim yıllarca özgüvenimizi kaybettirdiler. Başlıca hedefimiz; toplumun yeniden özgüvenini kazanmasıdır” dedi.