TDP Milletvekili Adayı Tacan Reynar KTMMOB Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) heyeti, 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi ziyaretleri kapsamında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette TDP Genel Başkan Yardımcısı ve TDP adayı Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar’ı, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ve birlik üyeleri samimi bir havada karşıladı

Özkunt: Mücadele gücü yüksek bir parti olarak, adaletin bekçisi olacak olan Tacan Reynar ile bu yola girdik

Ziyarette TDP adına ilk sözü alan TDP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, KTMMOB yetkililerine kendilerini kabul ettikleri için teşekkür etti ve hem KTMMOB’un hem de ona bağlı meslek odalarının ülkenin öz varlıklarına sahip çıkılması, yasa ve tüzüklere uygun güvenli yapıların inşa edilmesi adına sosyal sorumluluk çerçevesinde ciddi çalışmalar yaptığına işaret etti.

Özkunt, “Mevcut yönetim; İmar Yasası, KTMMOB Yasası ve Kamu İhale Yasası gibi konularda, aldığı talimatlar doğrultusunda sivil toplum örgütlerini ve toplumun kendisini göz ardı edecek faaliyetler içine giriyor. Sokakta sizlerle yan yana mücadele ediyoruz ancak tüm bunlarla Meclis’te de mücadele edebilmek ve orada farklı bir muhalif ses yükseltebilmek amacıyla TDP’nin Meclis’te olmasını önemsiyoruz. Bu yüzden; mücadele gücü yüksek ve toplumun sesi olan TDP olarak, adaletin bekçisi olacak olan Tacan Reynar ile bu yola girdik. Güzel sonuçlar öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Adanır: Farklı görüşleri olan yeni ve genç seslerin Meclis’te olması da bize yine onur verir

Özkunt sonrası sözü alan KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, TDP’yi ve Tacan Reynar’ı aldıkları adaylık kararı konusunda tebrik ederek, ziyaret önceliğini sivil toplum örgütlerine ve meslek odalarına vermelerinin ve kendilerini de bu kapsamda ziyaret etmelerinin gurur verici olduğunu kaydetti.

Adanır, “Meclis’te elbette hukukçu vekillerimiz var ancak son dönemde yaşadığımız süreçlerin özellikle Meclis kısmına baktığımızda, farklı görüşleri olan yeni ve genç seslerin Meclis’te

olması da bize yine onur verir. Bunu her zaman söylüyoruz; siyaset içinde yenilenmelerin olması gerekir. Ümidimiz; ülkesinin ve toplumunun çıkarlarını ön plana çıkaracak görüşlerin Meclis’e girmesidir. Size bu noktada başarılar diliyorum” dedi.

Reynar: Amacımız; bir kişi dahi olsak farklı bir muhalif ses yükseltebilmektir

Görüşmede konuşan TDP adayı Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar ise bu sürece başlarken önceliklerinin sivil toplum örgütleri olduğunu, bu ziyaretleri erken genel seçim kapsamında yapmayı arzuladıklarını ancak Anayasa gereği yapılmak zorunda kalınan ara seçim nedeniyle burada olduklarını anlattı.

Reynar, “Bahsedilen değişiklik yasalarında meslek odalarının dışlandığını üzülerek görüyoruz. Meclis’i de bir bütün olarak değerlendirdiğimizde; özellikle bu konuda; iktidarı ve muhalefetiyle nasıl bir ciddi sıkıntı yaşandığını da görüyoruz. Bu yüzden amacımız; bir kişi dahi olsak farklı bir muhalif ses yükseltebilmektir. Bu yüzden bu seçim sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizi kabul ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.