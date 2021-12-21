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TDP Milletvekili Adayları Arun’u ziyaret etti: Öz Değerlerimizi Tek Tek Yok Ediyorlar

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları Ar Un’u ziyaret ederek şirket Direktörü Tolga Ahmet Raşit’le görüştü, üretim aşamasını yerinde gözlemledi.
TDP Milletvekili Adayları Arun’u ziyaret etti: Öz Değerlerimizi Tek Tek Yok Ediyorlar

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları Ar Un’u ziyaret ederek şirket Direktörü Tolga Ahmet Raşit’le görüştü, üretim aşamasını yerinde gözlemledi.

 

            Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin belki paranın gidişatını yönetemediklerini ancak aldıkları kararlarla ülkenin öz değerlerini yok ettiklerini belirten Özyiğit, bunun en son örneğinin de un firmaları özelinde yaşandığını kaydetti.

 

Covid-19 pandemisine Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı derin değer kaybı da eklenince buğday fiyatlarında yaşanan artışın herkesçe bilindiğini belirten Özyiğit, bu durum karşısında bu kadar kritik ürünün fiyat kontrolünün yapılacağına, vergi ve harçlarla ilgili karar alacağına, tam tersine un ve unlu mamullerin ithalatının fonsuz ve vergisiz olarak serbest bırakıldığını kaydetti.  

 

Un üretiminin aynı zamanda hayvancılığın yem fiyatlarına da etki edecek büyük bir zincir olduğunu belirten Özyiğit,  Hükümete yerli üretimi ve istihdamı baltalayan bu karardan geri dönmesi gerektiğini, buna paralel olarak da insanımızın ucuz ekmek tüketmesi için devletin kendi denetimlerini doğru yaparak, fiyatın artmasına yol açan tüm gelirlerinden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

 

            Bir yandan yerli üretici korunurken, diğer yandan tüketicinin de mağdur edilmemesi gerektiğini ancak şimdi yapılan gibi ‘bunun ben yaptım oldu’ anlayışı ile değil, doğru planlama ile mümkün olduğunu belirten Özyiğit, ekmeğin pahalı çıkmasına neden olan tüm unsurların değerlendirilerek adımlar atılabileceğini ifade etti.

 

TDP Basın Bürosu

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