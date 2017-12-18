TDP milletvekili adayları, KTSYD'yi ziyaret etti

Özyiğit, “Spor İcra Kurulu kurulacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, erken genel seçim çalışmaları çerçevesinde bu sabah önce Lefkoşa Türk Belediye sınırları dışındaki muhtarlarla kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya geldi, ardından da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğini ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'ni ziyarette, sporu geliştirmek için TDP’nin hazırladığı ‘Spor İcra Kurulu’ projesi başta olmak üzere, TDP'nin spora bakış açısı ile projeleri aktarıldı, sorular cevaplandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sporu geliştirmek için atılacak her adımın katılımcı demokrasi anlayışı ile hayata geçirileceğini belirterek, TDP olarak, sporda eğitimi ön plana alacaklarını, sporun temelini sağlamlaştıracaklarını vurguladı.

Sporda eğitim, öğretim ve yönetiminden sorumlu olacak ‘Spor İcra Kurulu’ kurulacağını kaydeden Özyiğit, kurulun spor hukukçusu, spor pazarlamacısı, performans sporcusu, antrenör, beden eğitimi öğretmeni, dış ilişkiler uzmanı, finans uzmanı, mühendis ve basın-yayın görevlisinden oluşacağını açıkladı. Özyiğit, spor üzerindeki ambargo ve engelleri ortadan kaldırmak için uluslar arası katılım kurullarının daha esnek olduğu organizasyonlardan başlayarak, adım adım Kıbrıs Türk sporcularının uluslar arası organizasyonlara katılımı için çalışacaklarını vurguladı.”

“Sporcularımız korunup desteklenecek"

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, AB yasalarında da yer aldığı şekilde beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alınacağını belirterek, bu amaçla tam teşekküllü tesisler yapılacağını, TDP hükümetinde sporcunun korunup, destekleneceğini vurguladı.

TDP’nin spor politikasını, kitle sporunu teşvik etme ve performans/yarışmacı sporcusunu özendirme üzerine inşa edeceğini vurgulayan Özyiğit, sporcuların sigortalanması ve doğabilecek olumsuz durumlarda güvence altında olmalarının önünü açacaklarını açıkladı. Özyiğit, ayrıca TDP’nin özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanına katılmalarını sağlamak için, spor tesis ile alanlarına ulaşım ve erişimlerindeki sorunları çözeceklerini de kaydetti.

Çelen Oben: “Sporu ileri götürecek çalışmaların yanındayız”

KTSYD Başkanı Çelen Oben ise, sporu ileri götürecek çalışmaların yanında olduklarını vurguladı. Oben, KTSYD’nin siyasete karışmadığını, ancak TDP ve diğer partilerin spor hakkındaki politikaları konu olduğunda yardımlarını esirgemeyeceklerini açıkladı.

Oben, TDP’nin projelerini olumlu bulduğunu, hükümete geldiği taktirde yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

"Muhtarlarla toplantı"

TDP Lefkoşa milletvekili adayları bugün ayrıca Lefkoşa Beledi sınırları dışındaki muhtarlarla da bir araya geldi. Kahvaltılı sohbet toplantısı şeklinde gerçekleştirilen görüşmede, TDP milletvekili adayları kendilerini tanıtırken, Genel Başkan Cemal Özyiğit TDP'nin hedefleri, vizyonu ve projeleri hakkında bilgiler verdi, soruları yanıtladı.

TDP Başkanı Özyiğit, özellikle son yıllarda hükümetlerin hatalı karar ve uygulamaları nedeniyle muhtarların itibarsızlaştırıldığına dikkat çekerek, muhtarların yerel yönetimler ve kaymakamlıklarla ilişkileri artırılarak, işbirliğinin sağlanacağını ve görev ve yetkilerinin tekrardan düzenleneceğini vurguladı.

Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde muhtarlarla beraber çalışarak muhtarlara hak ettikleri itibarı geri kazandıracaklarını belirten Özyiğit, muhtarların üstlendikleri görevin geçmişte de günümüzde de önemli olduğunu söyledi.