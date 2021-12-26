TDP Milletvekili adayları Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “23 Ocak’ta toplumla beraber yeni bir yol çizeceğiz” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları 23 Ocak seçim ziyaretleri çerçevesinde bu sabah önce Mormenekşe köy Kahvesi ardından da Yeniboğaziçi Spor Kulübü ile Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yeni yıla yönelik kurulan açık pazarda esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

TDP Milletvekili adayları pazardaki stantları tek tek gezerek esnafla sohbet etti, TDP'nin vizyonu ve projelerine ilişkin bilgiler verdi, soruları yanıtladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP'nin yerli üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu belirterek, yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini kaydetti.

Özyiğit, daha iyi ve daha refah bir gelecek adına yolda olduklarını, donanımlı kadroları ve toplumun yapısal sorunlarını çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, halkın beklentilerine cevap verecek içerikteki vizyonları ile ülkedeki değişimi dönüşümü gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

50 milletvekili adayı ile ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirten Özyiğit, 23 Ocak günü toplumla beraber ülkeye yeni bir yol çizeceklerini, bu yolun da aydınlığı, temizliği, refahı, adaleti ve demokrasiyi içereceğini vurguladı.