  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

TDP Milletvekili adayları Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti

»
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “23 Ocak’ta toplumla beraber yeni bir yol çizeceğiz” dedi.
TDP Milletvekili adayları Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları 23 Ocak seçim ziyaretleri çerçevesinde bu sabah önce Mormenekşe köy Kahvesi ardından da Yeniboğaziçi Spor Kulübü ile Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yeni yıla yönelik kurulan açık pazarda esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

TDP Milletvekili adayları pazardaki stantları tek tek gezerek esnafla sohbet etti, TDP'nin vizyonu ve projelerine ilişkin bilgiler verdi, soruları yanıtladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP'nin yerli üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu belirterek, yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini kaydetti.

Özyiğit, daha iyi ve daha refah bir gelecek adına yolda olduklarını, donanımlı kadroları ve toplumun yapısal sorunlarını çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, halkın beklentilerine cevap verecek içerikteki vizyonları ile ülkedeki değişimi dönüşümü gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

50 milletvekili adayı ile ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirten Özyiğit, 23 Ocak günü toplumla beraber ülkeye yeni bir yol çizeceklerini, bu yolun da aydınlığı, temizliği, refahı, adaleti ve demokrasiyi içereceğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP, 2022 Seçim Manifesto Çalıştayı Düzenledi26 Aralık 2021 Pazar 10:56
  • Sucuoğlu: Fuat Oktay’la 14 gün sonra görüşeceğiz26 Aralık 2021 Pazar 09:21
  • DP adaylarını şölen ile tanıttı25 Aralık 2021 Cumartesi 23:10
  • Sucuoğlu: Dövizdeki düşüşe bağlı olarak bazı firmalar fiyatlarında indirime gitti25 Aralık 2021 Cumartesi 22:01
  • Demokrat Parti adaylarını tanıtıyor25 Aralık 2021 Cumartesi 19:35
  • Sucuoğlu: Bu sevgi UBP'yi tek başına iktidara taşımaya yetiyor25 Aralık 2021 Cumartesi 19:33
  • Özyiğit: Temiz bir geçmişe sahip alanında donanımlı bir ekiple yola çıktık25 Aralık 2021 Cumartesi 19:31
  • Savaşan: BRT Dirilişin Sembolüdür25 Aralık 2021 Cumartesi 19:27
  • Erk: Sokakta Verdiğimiz Mücadeleyi Meclis'e Taşımak Adına Aday Olduk25 Aralık 2021 Cumartesi 19:27
  • UBP Gazimağusa Milletvekili Adayı Çavuş, BRTK'nın Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı25 Aralık 2021 Cumartesi 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti