TDP Milletvekili adaylarını belirliyor..
TDP 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimlerinde yarışacak Milletvekili adaylarını bugün Lefkoşa'da belirliyor.
TDP'den yapılan açıklamada oy verme işlemi saat 10:00 ile 16:00 saatleri arasında olacağı belirtildi.
TDP Milletvekili adaylarını belirliyor..
TDP 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimlerinde yarışacak Milletvekili adaylarını bugün Lefkoşa'da belirliyor.
TDP'den yapılan açıklamada oy verme işlemi saat 10:00 ile 16:00 saatleri arasında olacağı belirtildi.
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