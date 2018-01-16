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TDP, milletvekili adaylarıyla seçim sürecini görüştü

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TDP, milletvekili adaylarıyla seçim sürecini görüştü
7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) listelerinden aday olan kişiler düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda seçim süreci, seçim sonuçları, hükümet olasılıkları ile önümüzdeki dönem planlamaları değerlendirildi. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit toplantıda yaptığı konuşmada, 7 Ocak seçimlerinde temiz ve güçlü bir aday kadrosunun oluşumuna katkı koyan, seçim dönemi ciddi bir uğraş veren tüm adaylara ve kişilere sonsuz teşekkürlerini iletti. Bu kadronun oluşmasının önemli olduğunu belirten Özyiğit, "Geçmişi temiz, alanlarında uzman kişilerden oluşan bu güçlü ekibin birlikte yola devam etme kararlığında olması, hem partimiz, hem de toplumun geleceği açısından son derece olumludur" dedi.  

Özyiğit, bu güçlü ekibe yeni isimleri de katarak, bir bütün halinde yola devam ederek, sosyal demokrat düşüncenin bu topraklarda daha fazla kök salması, adalet ve eşitliğin sağlanması, toplumun yapısal sorunlarının çözümü yönünde verilen kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı. 

Seçim sürecinde nelerin olumlu, hangi unsurların eksik yapıldığının tespitine yönelik detaylı ve derinlemesine inceleme yapılacağını, bu noktada özellikle de adayların görüş, öneri ve düşüncelerinin çok önemli olduğunu belirten Özyiğit, "Ortaya konan görüş ve düşünceler mutlaka değerlendirilecek, neden ve sonuçlar irdelenecek ve gereken adımlar atılacaktır" dedi. 

Seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloda oluşacak hükümet modelinin ülkenin geleceğe hangi rotada ilerleyeceğinin belirleyicisi olacağına da dikkat çeken Özyiğit, "Bu noktada PM kararımızda olduğu gibi, UBP'nin olduğu herhangi bir formülde yolsuzlukların üzerine gidilemeyeceği, haksız vatandaşlıkların sorgulanamayacağı ve partizanca uygulamaların düzeltilemeyeceği gerekçesi ile UBP ile koalisyon görüşmesi yapılmaması yönünde karar aldık. Diğer yandan TDP ile bu konularda aynı hassasiyeti gösteren partilerle, siyasete güven kazandırabileceğimiz her türlü formülü Kıbrıs Türk Halkı adına görüşmeyi görev ve sorumluluk olarak addediğimizi belirtmek isterim" dedi. 

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