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TDP Milletvekili Angolemli: TÜK Arpa Fiyatını Geç Kalmadan Açıklasın

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, arpa fiyatlarının biran önce açıklanması gerektiğini kaydetti.
TDP Milletvekili Angolemli: TÜK Arpa Fiyatını Geç Kalmadan Açıklasın

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, arpa fiyatlarının biran önce açıklanması gerektiğini kaydetti. Tarım Bakanlığı ile Toprak Ürünleri Kurumuna arpa fiyatlarını biran önce açıklaması çağrısında bulunan Angolemli, bunun yapılmaması halinde ekonomik olarak zorda olan üreticilerin ellerindeki arpayı çok ucuza tüccara vermek zorunda kalacaklarını belirtti.

Arpa fiyatının belirlenerek üreticilerin korunması gerektiğini belirten Angolemli, bu zor dönemlerde bir çok sıkıntı ve zorluğa rağmen üretime devam eden kişilerin mağdur edilmemesi gerektiğini kaydetti. Angolemli, Toprak Ürünleri Kurumunu konuyu gündemine alarak geç kalmadan gerekli kararları üreterek arpa fiyatını açıklamaya davet etti.

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