TDP Millevekili Çeler Çalışanların Toplu İş Sözleşmesi Haklarını Ellerinden Almak İstediğini Savundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, İş Yasasında düzenleme yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi ile kazandığı hakların geri alınmak istendiğini savundu.

Zeki Çeler yaptığı yazılı açıklamada, “İş Yasası’nın 30’uncu maddesinde değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden almak istediğini” ileri sürdü.

Hükümetin yapmaya çalıştığının “çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde” olduğunu savunan Çeler, ilgili yasa önerisinin geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Çeler, yasa değişikliği ile toplu iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren belirlenen süre içinde taraflarca yenisinin yapılmaması halinde, işveren tarafına toplu iş sözleşmesi imzalamama hakkı tanınacağını, bunun gerçekleşmesi halinde de gerek kamu gerekse özelde sendikalaşmanın olamayacağını ifade etti.



Çeler, “Kıbrıs Türkü üzerinde bir oyun oynanmaktadır. Örgütlü yapının bozulması adına da bir oyun oynanmaktadır. Oyuncular da bellidir” dedi.