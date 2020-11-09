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TDP Müdahalelerle İlgili Meclis’e Araştırma Önergesi Verdi

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan müdahalelerle ilgili olarak Meclis’e ‘Araştırma Önergesi’ sundu.
TDP Müdahalelerle İlgili Meclis’e Araştırma Önergesi Verdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan müdahalelerle ilgili olarak Meclis’e ‘Araştırma Önergesi’ sundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te yaptığı konuşmada, seçim dönemi yaşanan açık ve aleni müdahalelerle ilgili olarak TDP milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e bir ‘Araştırma Önergesi’ sunduklarını açıkladı.

Seçimler öncesinde başlayan ve halkın karar alma süreçlerini etkilemeye yönelik girişimlerin, Kıbrıs Türk Halkının iradesine zarar verdiğini kaydeden Özyiğit, TDP Milletvekillerinin imzasıyla seçimlerde yaşanan aleni müdahalelerin araştırılması için gerekli süreci başlattıklarını söyledi.

 

Meclise Sunulan önergede şu ifadelere yer verildi:

“11 Ekim 2020 tarihinde birinci turu, 18 Ekim 2020 tarihinde ise ikinci turu gerçekleştirile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, halkın karar alma süreçlerine antidemokratik ve siyasi etik dışı bir şekilde müdahale edilmesinin araştırılması ile ilgili Meclis Araştırma Önergesini İçtüzüğün 113’üncü maddesi uyarınca öneri Araştırma Komitesi kurulması yönünde desteğinizi bekler, saygılar sunarız.”

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