TDP MYK: “Anlaşma Yeniden Yapılanmayı Değil, Mevcut Sistemin Devamını Öngörüyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu (TDP MYK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hükümeti ile arasında 26 Mayıs tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın yeniden yapılanmayı değil, mevcut sistemin devamını öngördüğüne dikkat çekti.

İmza töreni Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyurulan anlaşmayla ilgili Kıbrıs Türk halkı ve Meclis’e bilgi verilmediğine, dahası hükümet milletvekillerinin bile haberi olmadığına dikkat çekilen açıklamada, halkın kendi geleceği ile ilgili protokolün imzalanacağını AA’dan öğrenmesinin, UBP-HP hükümetinin de içeriği sır gibi saklamasının ciddiyetsiz yönetim anlayışının en somut göstergesi olduğu belirtildi.

Dün gece toplanan TDP Merkez Yönetim Kurulu gündemindeki diğer konuların yanı sıra KKTC ile TC Hükümeti ile arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasını değerlendirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İmza tarihi KKTC hükümeti tarafından değil, Anadolu Ajansı tarafından duyurulan ve alelacele imzalandığı Devletlerin isimlerinin yanlış yazılmasından açıkça belli olan protokolün içeriği ile ilgili topluma, Meclis’e, sivil toplum örgütlerine haber verilmemesi kabul edilebilir değildir.

Hükümete mensup milletvekilleri hatta bazı bakanların dahi imzadan kısa süre önce haberdar edildikleri söylemleri bir yana, toplumun geleceğini çok yakından ilgilendiren protokolle ilgili sergilenen ciddiyetsiz tutum, UBP-HP Hükümetinin yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu halkın yıllarca kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya sahip olamamasının, bağımlılığın giderek artmasının, eğitim ve sağlık başta olmak üzere ülke altyapısının yetersiz olmasının, ormanlarımızı mahveden yangınları önleyici adımları bile atamayışımızın temelinde de bu anlayış yatmaktadır.

Protokolün içeriği ile ilgili ise şunlara yer verildi: