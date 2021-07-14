TDP MYK boykot dedi

ERDOĞAN İLK VURUŞU YAPACAK

20 Temmuz harekatı nedeni ile T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Erdoğan’ın 19 Temmuz’da oynanacak olan Futbol maçının da başlangıç vuruşunu Ersin Tatar ile birlikte yapacağı resmen belli oldu.

MECLİS’TE KONUŞACAK

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC'ye gerçekleştireceği ziyarette Meclis'i de ziyaret edeceğini açıkladı. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Genel Kurul'a da hitap edecek.

TDP MYK BOYKOT DEDİ

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yapma olasılığı muhalefette de tartışma yarattı. Muhalefet partilerinden Toplumcu Demokrasi Partisi Erdoğan’ın Cumhuriyet Meclisi’ndeki konuşmasına katılmama yönünde eğilim belirttiği, konuyu geçtiğimiz hafta sonu yapılan MYK toplantısında değerlendirdiği öğrenilen bilgiler arasında.

NEDEN MÜDAHALELER

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ardından UBP kurultayında yaşanan müdahaleler son olarak ise 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın iletişim sorumlusu Ali Bizden ile araştırmacı yazar Dr. Cavit An’ın Türkiye’ye seyahatlerinin engellenmesi TDP’nin Erdoğan’ı Cumhuriyet Meclisi’ndeki konuşmasını boykot etme eğiliminin temel sebeplerini oluşturuyor.