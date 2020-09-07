TDP MYK: “daha fazla geç kalmadan radikal tedbirler alınmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu, kontrolsüz ve karantinasız açılımla birlikte ülkenin aylar sonra yeniden vakalarla tanıştığını, son günlerde de yerel vakalarda çok ciddi artış yaşanırken, yüzlerce temaslının bulunduğunu belirterek gelinen aşamada ivedi olarak radikal tedbir alınması çağrısında bulundu.

Hükümetin başta sağlık uzmanları olmak üzere, toplumun geniş kesimleri tarafından yapılan uyarı ve önerilere kulak tıkaması ve alınması gereken tedbirleri zamanında almaması nedeniyle tüm toplumun sağlığının riske atıldığını, ekonomi, turizm ve yüksek öğreniminin de yok olma tehlikesi ile baş başa bıraktığı kaydedilen açıklamada, “UBP-HP hükümeti artık kendine gelerek öncelikleri uğuna toplumu feda etmekten vazgeçmelidir. Bunun yolu da gereken kararları zamanında almaktan geçmektedir” denildi.

TDP MYK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kontrolsüz ve denetimsiz açılım nedeniyle iş artık kontrolden çıkmış durumdadır. Alınması gereken tedbirler ivedi olarak alınmazsa yarın artık çok geç olabilir.

Bu bağlamda;