TDP MYK: “Kendi Kendini Yönetme Mücadelesi Kararlılıkla Sürecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu dün akşam Cemal Özyiğit başkanlığında toplanarak, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile önümüzdeki döneme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

TDP MYK açıklamasında öncelikli olarak Pandemi nedeniyle farklı bir atmosferde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan ve fikirleriyle toplumsal gelişime katkı koyan adaylara teşekkür edildi.

Geçmiş seçimlerde de müdahaleler olduğuna, ancak ilk kez bu kadar açık ve aleni müdahalelerin yapıldığına, seçim yasaklarının çiğnendiğine, tarafsız kalması gereken bazı makamların açık taraf olduklarına dikkat çekilen açıklamada, bu müdahaleleri yapanlar kadar, buna olanak sağlayanlar ile görüp, bilip konuşmayanların da aynı derecede sorumlu oldukları belirtildi. 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şahsına yapılan tehditler, hakaretler ile seçim dönemi yaşanan açık ve aleni müdahalelerin aslında Kıbrıs Türk demokrasisine yapılmış olduğuna vurgu yapılan açıklamada demokratik hayatımıza müdahaleye davetiye çıkaran adayların da tarihe not edildiği belirtildi.

TDP MYK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Her türlü vaat, baskı ve tehdide rağmen Sn. Akıncı’ya destek vererek iradesine sahip çıkan tüm yurttaşları ve örgütleri yürekten kutlarken, sürecin en başından itibaren hiçbir karşılık beklemeden son derece büyük bir özveriyle uğraş veren herkesi içtenlikle selamlarız.

Seçim döneminde yaşananlar, birinci ve ikinci turda ortaya çıkan sonuçlar, parti yetkili organlarımız tarafından derinlemesine incelenmeye ve değerlendirilmeye devam edilecek. Ülkenin her bölgesindeki yurttaşlarla daha aktif bir siyaset içinde olma yönünde bir yol izlenecek.

Bu bağlamda şunun çok net olarak bilinmesini isteriz ki, barış ve çözüm yönündeki uğraşların yanı sıra, Kıbrıs Türk halkının yaşam biçimine yönelik saldırılara ve dayatmalara karşı çıkarak, ekonomisiyle, demokrasisiyle güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi kendini yöneten bir yapıya ulaşma mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Çünkü biliyoruz ki; toplumun kendi değerlerini ve özgün yapısını koruyarak, sosyo-ekonomik gelişimini sağlıklı bir şekilde sağlayarak, özgür, demokratik ve refah içinde bir yaşam sürdürebilmesinin en önemli koşulu budur.

Bu doğrultuda demokrasi, insan hakları, kendi özgür iradeleri ile bu topraklarda var olma düşüncesine sahip çıkarak bu yöndeki güçlü iradesini ortaya koyan her yurttaş, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütüyle bu iradeyi güçlendirmek adına birlikte mücadele etme kararlılığımızı ortaya koyar, bu konuda ziyaretler başlatacağımızı belirtmek isteriz.