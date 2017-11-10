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TDP MYK üyesi Hoşkara'dan arsa dağıtımlarına tepki. İhtiyaç olan konut

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TDP MYK üyesi Hoşkara'dan arsa dağıtımlarına tepki. İhtiyaç olan konut
TDP MYK üyesi Ercan Hoşkara'dan arsa dağıtımlarına tepki. İhtiyaç olan konut

İşte o açıklama;

İhtiyaç olan şey konut. Ama siz doğru politika üretip, düşük ve orta gelirlilerin de konut sorununu çözecek konut gelişim projeleri ortaya koyamıyorsunuz. Politikanız yok, planınız yok, projeniz yok, dolayısıyla uygulamanız hiç yok.

Gençleri köylerine bağlayacak onlara iş imkanı sağlayacak ne bir vizyonunuz, ne bir projeniz, ne de niyetiniz var.

Tek bir niyetiniz var o da seçim kazanıp makama oturmak. Hal böyle olunca yapabileceğiniz tek şeyi yapıyorsunuz ve kamu kaynaklarını dağıtıyorsunuz.

Kırsal kesim arsası dağıtmak da bu anlayışın ürünü. 10 yıllardır aynı şeyi yapıyorsunuz. Bırakın sorun çözmeyi daha da büyük sorun yaratıyorsunuz. Altyapısı olmayan yerleşim alanları yaratıyorsunuz, aynı zamanda elindeki parayı yarım kalan bir inşaata harcayan ve hem parasını kaybeden hem de ev sahibi olamayan gençler yaratıyorsunuz. Toplu olarak 10 liraya yapılacak işin 15 liraya yapılmasına neden oluyorsunuz. Beceriksizliğinizden her yer yarım her yer niteliksiz.

Vatandaş da bunu kader zanediyor.

Bu işler bu kadar kötü nasıl yapılabilir derken, siz bir şekilde daha da kötüsünü yapmayı başarıyorsunuz.

Eskiden kırsal kesim arsası dağıtırken en azından ortada parselasyonu yapılmış bir proje olurdu, şimdi ortada ne proje ne de parsel var, ama dağıtılan sayısız haksahipliği belgesi var.

Vallahi bravo! Dağıtana da inanana da.

 

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