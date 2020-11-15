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TDP MYK: Yürüyüşün yasaklanması kabul edilemez!

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TDP MYK: Yürüyüşün yasaklanması kabul edilemez! İşte açıklama;
TDP MYK: Yürüyüşün yasaklanması kabul edilemez!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirilecek olan yürüyüşlerin yasaklanması üzerine şu açıklamayı yaptı:

Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket ve Baraka Kültür Merkezi tarafından bugün gerçekleştirileceği belirtilen yürüyüş, Polis Genel Müdürlüğü’nün önerisi ve Kaymakamlığın onayı ile yasaklanmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, tüm yurttaşlar izin almaksızın toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Düşünce özgürlüğünü kullanmak isteyenlerin yasa gereği güvenlik ve asayişini korumakla görevli olan kurumların tam tersine anayasal haklarını engellemesi ve demokrasiye bu denli zarar verilmesi kabul edilemezdir.

KKTC Anayasası’nın 1’inci maddesinde “KKTC devleti demokrasi sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayanan laik bir cumhuriyettir” ifadeleri 32. Maddede de “Yurttaşlar önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hak, kamu düzenini korumak için yasa ile sınırlanabilir” ifadeleri yer alırken, siyasetin hukuktan üstün tutulması doğru bir anlayış değildir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım nedeniyle adamıza gelecek olmasından ötürü tüm uçuşların yasaklanmasıyla başlayan ve olağanüstü önlemlerle devam eden süreç, yürüyüşün yasaklanmasına kadar vardırılarak neredeyse örfi idare yaratılmıştır. Kendi Anayasa ve yasalarımızın çiğnenmesine kadar varan tüm bu yaşananlar Türkiye’de yaşanmakta olan süreçlerin ve uzun zamandır gözlemlenen baskı devleti uygulamalarının buraya yansımaları olduğu gibi, alt yönetim algısını da ciddi derecede güçlendirmektedir. 15 Kasım 1983'ün 37’inci yılında, maalesef tüm iradesini teslim etmiş, anayasal hakları çiğneyen ve alt yönetim gibi davranmayı içselleştirmiş bir devlet yönetimine tanıklık etmekteyiz.

Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında anayasal hakkını kullanarak bugün yürüyüş yapmak isteyen ancak engelleme girişimiyle karşılaşan örgütlere desteğimizi belirtiriz. Bundan sonraki süreçte de daha demokratik, daha çağdaş, daha yaşanası bir ülke adına mücadele eden tüm örgüt ve platformlara dayanışmamızı belirtir, bu mücadelenin ısrarla ve kararlılıkla süreceğini vurgularız.

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