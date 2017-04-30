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TDP örgütlenme çalışmalarına emin adımlarla devam ediyor

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TDP örgütlenme çalışmalarına emin adımlarla devam ediyor
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yeni bir örgüt daha kurdu. TDP Mağusa İlçesi örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Mutluyaka örgütünü de oluşturdu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, son dönemde ciddi bir örgütlenme hamlesi yaptıklarını, tüm ilçelerde birçok örgüt açtıklarını, kısa dönemde yeni örgütler daha kuracaklarını belirterek, "TDP kurulduğu günden itibaren örgütsel anlamda en güçlü ve en sağlam dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki kısa dönemde ülke genelindeki örgütlenmemizi tümüyle sağlayarak çok daha güçlü konuma geleceğiz " dedi. 

TDP Mutluyaka örgütü oluşturuldu. Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, bazı MYK ve PM üyelerinin katıldığı etkinlikte TDP Mutluyaka örgüt başkanlığına Alican Aran getirildi, yönetim ise şu isimlerden oluştu: Behçet Harmancıoğlu, Mustafa Arpalıklı, Emirali Özgem, Mustafa Harmancıoğlu.

YAYINLANAN ANKETLER GÖSTERMEKTE

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir yandan toplum yararına projeler üretirken, meclis içinde ve dışında toplumun sesi olmaya çalışırken, diğer yandan da kurumsallaşma adına önemli ilerlemeler kat ettiklerini kaydetti.  Düşünce ve projeleriyle, 'ben' değil 'biz' anlayışıyla ve sağlıklı büyüyen kadrolarla sosyal demokrasiyi daha güçlü hale getireceklerine inanç belirten Özyiğit, "Biz demokrasiye sahip çıktıkça, temizliğe, şeffaflığa sarıldıkça, üyelerimiz de, halkımız da bizlere sahip çıkmaktadır. Zaten son dönemlerde yayınlanan tüm anketler de bunu göstermektedir" dedi.

"HÜKÜMETİN TOPLUMUN SORUNLARINI ÇÖZME GİBİ BİR GAİLESİ YOK"

Konuşmasında hükümetin icraatlarına da değinen Özyiğit, UBP-DP hükümetinin toplumu ciddi anlamda olumsuz etkileyen yapısal sorunları çözecek karar ve uygulamalardan uzak olduğunu, daha da kötüsü böyle bir gailesi olmadığını kaydetti.

Eğitimden,sağlığa, turizmden ekonomiye hemen hemen tüm sektörlerde ciddi sorunlar yaşandığını, önlem alması gereken hükümetin ise tam tersine hukuksuz ve keyfi uygulamalara devam etiğini belirten Özyiğit, ekonomiye ilişkin resmi rakamlar toplumun büyük çoğunluğunun fakirleştiğini ortaya koyarken, hükümetin karar ve uygulamaları ile yaşanmakta olan ekonomik yangını daha da tetiklediğine dikkat çekti.

UBP-DP hükümetinin 'zam','hukuka aykırı icraatlar' 'adam kayırmacılık’, 'devlet bütçesinden özel harcamalar ile anıldığını belirten Özyiğit, toplumun bu şekilde bir yönetim şeklini hak etmediğini vurguladı. 

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