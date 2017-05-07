 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADenktaş beklenen davayı açtı

TDP örgütlenme çalışmalarına hızla devam ediyor

» »
TDP örgütlenme çalışmalarına hızla devam ediyor
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yeni bir örgüt daha kurdu. TDP Mağusa İlçesi, örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Görneç örgütünü de oluşturdu.

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı ile TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli'nin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, TDP Görneç örgüt başkanlığına Ahmet İnce getirilirken, yönetim ise Murat Görneçlioğlu, Atalay Şensoy, Arif İnce’den oluşturuldu.

TDP’den verilen bilgiye göre,  Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, bir yandan toplum yararına projeler üretirken, toplumun sesi olmaya çalışırken, diğer yandan da örgütlenme ve kurumsallaşma adına önemli ilerlemeler kat ettiklerini kaydetti. TDP'nin tüm ilçelerde olduğu gibi Mağusa'da da ciddi bir örgütlenme atağı içinde olduğunu belirten Balcı, varolan örgütleri yeni katılımlarla güçlendirdiklerini, ayrıca birçok bölgede de yeni örgütler kurduklarını dile getirdi.  

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, TDP'nin örgütlenme adına özellikle son aylarda ciddi bir atılım yaptığını belirterek, yıllardır siyasetin içinde biri olarak, bu denli aktif ve sağlam bir örgüt ağının kurulmasını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katılan her bireyin, kurulan her örgütün TDP'nin doğru yolda olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çeken Angolemli, 41 yıllık sosyal demokrat düşünceyi her alanda çok daha kökleşmiş bir hale getireceklerini kaydetti.

Konuşmasında gündemdeki konulara da değinen Angolemli, ülkede eğitimden, sağlığa, trafikten ekonomiye çok ciddi yapısal sorunlar olduğunu, ancak bu sorunları çözmesi gerekenlerin önceliğinin başka olduğunu savundu.  

Toplumun çok büyük çoğunluğunun ülkedeki mevcut sistemden memnun olmadığını söyleyen Angolemli, yapanın yanına kar kalmayacağı, hesap sormanın içselleştirilerek, kanıksandığı bir düzen kurulmasının şart olduğunu vurguladı. TDP olarak, eşitlikten, adaletten yoksun, partizanlığa ve adam kayırmacılığa dayalı çarpık düzeni değiştirmekte kararlı olduklarını belirten Angolemli, "Yapanın yanına kar kalmayacak, eşitliği, adaleti öngören bir sistemi mutlaka kuracağız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Volkan Gazetesi ismini değiştiriyor07 Mayıs 2017 Pazar 11:18
  • Tarihimizi tanımaya gitmiyoruz! (Pazar günleri hepsi ücretsiz)07 Mayıs 2017 Pazar 11:01
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak07 Mayıs 2017 Pazar 10:40
  • Kamu iş yerleri yarın yaz mesaisine geçiyor07 Mayıs 2017 Pazar 10:40
  • Kapısı olmayan araçtan düştü: 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi tutuklandı07 Mayıs 2017 Pazar 10:33
  • “Sizi KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya ve Rum Yönetimine KKTC’yi tanımaları gerektiğini söylemeye davet ediyoruz”06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:11
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor...06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:29
  • CTP Gençlik Örgütü: “Savaşı değil barışı, Mehter’i değil Dillirga’yı istiyoruz!”06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:15
  • Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC Karasuları dışına çıkış ve giriş yaptı06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:37
  • Kimlik kontrolü yapılmadan Akıncılar Ercan arası yolculuk yapılabilecek!06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti