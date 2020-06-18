  • BIST 112.492
  • Altın 379,358
  • Dolar 6,8522
  • Euro 7,6979
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

TDP, “özel izin” konusuyla ilgili Ombudsman’dan araştırma talep etti

» »
TDP “özel izin”le geliş ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili Ombudsman’dan araştırma talep etti...
TDP, “özel izin” konusuyla ilgili Ombudsman’dan araştırma talep etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Türkiye’den ülkeye gelen 13 kişilik ekibin 12 Haziran tarihinde ülkeye özel izinle sokulması ve sonrasında yaşanan gelişmelerle” ilgili Yüksek Yönetim Denetçisi’nden (Ombudsman) araştırma talep etti.

TDP’den verilen bilgiye göre, konuyla ilgili başvuru dilekçesi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal ve MYK üyesi Safiye Özaltıner tarafından Ombudsman Emine Dizdarlı’ya iletildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Pandemi süreci içerisinde 12 Haziran tarihinde charter uçuşlar dışında seferlerin düzenlenmediği Ercan Havaalanı’na, içinde 13 kişinin olduğu özel bir uçağın geldiğini ve söz konusu kişilerin “özel izinle” ülkeye sokulduğunu kaydetti.

“Üstelik girişlerle ilgili Bakanlar Kurulu kararı olmadığının” Başbakan ve Başbakan Yardımcısı tarafından açıklandığını söyleyen Özyiğit, söz konusu kişilerin 14 gün karantina sürecine tabii tutulmadıklarını, bu kişilere test yapılmadığını, Sağlık Bakanlığına bağlı bir ekip tarafından takiplerinin de gerçekleştirilmediğini savundu.

Özyiğit, dolayısıyla hangi bölgelere ne koşulda ziyaret yaptıklarının bilinmediğini ifade ederek, toplum sağlığının ciddi bir riske atıldığını kaydetti.

Özyiğit ayrıca 15 Haziran Pazartesi günkü Meclis toplantısında Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Ercan Havalimanı’nın kapalı olmasından dolayı görevlendirilmiş gümrük memuru olmaması nedeniyle söz konusu kişilerin gümrük kontrolüne tabii tutulmadan adaya giriş-çıkış yaptıklarını açıkladığını kaydetti.

Tüm bunların yanısıra Turizm ve Çevre Bakanı’nın, Lapta Belediyesi’ne bağlı Marina Projesi ihale süreci devam ederken, ihaleye teklif veren ve ikinci sırada bulunan ekibin adaya girişine aracı olduğunu düzenlediği basın toplantısı ile beyan ettiğini anımsatan Özyiğit, tüm konuların alınan-alınmayan kararların ve girişimlerin yürürlükteki mevzuata uygunluklarının denetlenmesi,  soruşturulması için Ombudsmana dilekçe sunduklarını ifade etti.

Özyiğit, “İçerisinde bin bir bilinmezlik ve soru işareti içeren, toplum sağlığını riske atan bu olayın halk adına takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakıcı Hükümeti Eleştirdi ve İki Bakanın İstifa Etmesi Gerektiğini Söyledi18 Haziran 2020 Perşembe 12:50
  • Meclis'te 2. yoklamada da NİSAP muhalefetin desteği ile açıldı18 Haziran 2020 Perşembe 12:21
  • KTAMS, Akaryakıt Zammının Kabul Edilmez Olduğunu Kaydederek, Geri Alınmasını Talep Etti18 Haziran 2020 Perşembe 12:15
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Heyetini Kabul Etti18 Haziran 2020 Perşembe 12:10
  • KKTC'de patates verimi GÜBRETAŞ'la ikiye katlandı18 Haziran 2020 Perşembe 12:02
  • Üstel ve Pilli’ye karşı Atakan’ın kellesi istendi18 Haziran 2020 Perşembe 11:54
  • Meclis'te yoklama yapıldı! Nisap YOK! (VİDEO)18 Haziran 2020 Perşembe 11:51
  • Arıklı: YDP kimseye payanda olmaz, 2 seçimi birlikte yapalım18 Haziran 2020 Perşembe 11:39
  • UBP-DP–YDP Koalisyon hükümetine doğru mu ?18 Haziran 2020 Perşembe 11:35
  • Son Dakika Haberi: UBP ve HP Meclis'te ayrı ayrı toplantı yapıyor18 Haziran 2020 Perşembe 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti