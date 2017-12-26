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TDP Özgürgün için Başsavcılık ile Meclis'e başvuruda bulundu

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TDP Özgürgün için Başsavcılık ile Meclis'e başvuruda bulundu
TDP, Başbakan'ın banka hesapları ve mal varlığının incelenmesi için Başsavcılık ile Meclis'e başvuruda bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları ve mal varlığının incelenmesi için Başsavcılık ile Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Söz konusu başvurular Genel Başkan Cemal Özyiğit tarafından bu sabah Başsavcı Aşkan İlgen ile Meclis Başkanı Siber Siber'e iletildi.  

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit başvuruların ardından yaptığı açıklamada, Başbakan Özgürgün'ün banka hesaplarındaki parası ile Meclis'e verdiği mal beyanı arasındaki farkın ortaya çıkacağını belirterek, bu konuda gerekenin yapılması için başvuruda bulunduklarını söyledi. 

Başbakan Özgürgün'ün mal varlığında artış olduğu halde bu konuda gerekli değişiklikleri yapıp yapmadığı ve hesaplarındaki para miktarındaki değişiklikleri yasal bir şekilde ispat etmemesinin bir suç meydana getirdiği gerekçesiyle Meclis Başkanlığı ile Başsavcılığa başvuruda bulunduklarını belirten Özyiğit, "Madem Sn. Başbakan ısrarla açıklama yapmaktan kaçınmaktadır, o halde ilgili merciler bu konuda yasal zeminde gerekli girişimleri yapmaları için TDP gerekli başvuruyu yapmış ve kamuoyunun bilgilendirilmesini  beklemektedir. Toplumun da beklentisi zaten bu yöndedir" dedi.  

Kıbrıs  Türk halkının açık, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışı istediğini belirten Özyiğit, "Güçlü, temiz ve özgür bir gelecek yaratma hedefi ile yola çıkan TDP için şeffaflık ve hesap verebilirlik en temel ilkelerdendir" dedi. 
TDP'nin konuyla ilgili Başsavcılık ile Meclis Başkanlığına verdiği metin şöyle:

"KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Lefkoşa.                                                
KKTC Başsavcılığı (Hukuk Dairesi) ,Lefkoşa.
Lefkoşa Aile Mahkemesinde Başbakan Hüseyin Özgürgün ile eşi Hatice Dilek Özgürgün arasında gerçekleşen 300/17 sayılı boşanma davasında Hüseyin Özgürgün’ün Türkiye İş Bankasındaki hesapları ve bu hesaplara ait ekstreler emare olarak mahkeme dosyasına girmiştir. 
25/2008 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na  göre; Bakanlar Kurulu üyeleri atanmalarından itibaren 1 ay içerisinde mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar .   Başbakan ve Bakanlar 25/2008 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na  göre  gerçeğe aykırı bildirim yapamazlar, haksız mal edinemezler, mal kaçıramazlar. Ayni  Yasanın 8 (6) maddesine göre Yasalara uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar bu yasa bakımından “haksız mal edinme” sayılmaktadır.  
Yine ayni yasanın 15. Maddesi ;   ise yeni mal bildirimleri daha önceki bildirimlerle karşılaştırılır ve karşılaştırma sonucunda ; Gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında Meclis Başkanlığı Başsavcılığa suç duyurusunda bulunur demektedir. 
Yukarıdaki nedenlerle Toplumcu Demokrasi Partisi ; Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün  300/2017 sayılı davada emare yapılan hesapları ile  ilgili suç duyurusunda bulunur. Yapılan suç duyurusunun kaynağı ve delilleri  300/2017 sayılı Aile Boşanma Davasına sunulan hesap ekstreleri olup Başbakana ait Bir kısmı  kapatılmış bir kısmı ise halen açık ve faaliyette olan hesapların dökümü şöyle: 
1-    KAPANAN HESAPLAR: 
A)    TÜRK LİRASI : 13 ayrı hesap, 
B)    DÖVİZ: 7 ayrı hesap
2. AÇIK OLAN HESAPLAR: 2 ayrı hesap
3. AÇIK DÖVİZ HESABI: 2 ayrı hesap
4. VADESİZ HESAPLAR : 3 ayrı hesap
"Not: Bu hesapların tümü açık bir şekilde Başsavcılık ile Meclis Başkanlığına iletildi"
Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün  Mal varlığının göreve geldiği dönemde yaptığı mal beyanı ile ayni  olup olmadığı  ve/veya mal varlığını doğru beyan  edip etmediği , ilk beyanından sonra  mal varlığında meydana gelen değişiklikleri Meclis Başkanına  bildirip bildirmediğinin araştırılması  ve  bir suç unsuruna rastlandığı takdirde gerekenin yapılması  hepimiz için siyasi ve bir  yurttaşlık görevdir. Toplumcu Demokrasi Partisi adına bunu gerek KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan gerekse KKTC Başsavcılık'tan (Hukuk Dairesi) talep ederim. 

Saygılarımla 
Cemal Özyiğit
TDP Başkanı"

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