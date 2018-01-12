TDP Parti Meclisi dün akşam toplandı

Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi dün akşam toplandı. Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleşen toplantıda 7 Ocak’ta gerçekleştirilen erken seçimler ile olası hükümet görüşmeleri değerlendirildi.
Toplantıda şu kararlar alındı:
“Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz akşam almış olduğu; Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon görüşmesi yapılmaması kararını; UBP’nin olduğu herhangi bir formülde yolsuzlukların üzerine gidilemeyeceği, haksız vatandaşlıkların sorgulanamayacağı ve partizanca uygulamaların düzeltilemeyeceği gerekçesi ile onaylar; TDP ile bu konularda aynı hassasiyeti gösteren partilerle, siyasete güven kazandırabileceğimiz her türlü formülü Kıbrıs Türk Halkı adına görüşmeyi görev ve sorumluluk olarak addeder.”
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