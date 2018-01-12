TDP Parti Meclisi dün akşam toplandı

Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz akşam almış olduğu...

Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi dün akşam toplandı. Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleşen toplantıda 7 Ocak’ta gerçekleştirilen erken seçimler ile olası hükümet görüşmeleri değerlendirildi.

Toplantıda şu kararlar alındı:

“Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz akşam almış olduğu; Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon görüşmesi yapılmaması kararını; UBP’nin olduğu herhangi bir formülde yolsuzlukların üzerine gidilemeyeceği, haksız vatandaşlıkların sorgulanamayacağı ve partizanca uygulamaların düzeltilemeyeceği gerekçesi ile onaylar; TDP ile bu konularda aynı hassasiyeti gösteren partilerle, siyasete güven kazandırabileceğimiz her türlü formülü Kıbrıs Türk Halkı adına görüşmeyi görev ve sorumluluk olarak addeder.”