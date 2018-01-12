TDP Parti Meclisi kararları açıklandı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi toplandı. Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleşen toplantıda 7 Ocak'ta gerçekleştirilen erken seçimler ile olası hükümet görüşmeleri değerlendirildi.

TDP PM toplantısında şu kararlar alındı: Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) geçtiğimiz akşam almış olduğu; Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile koalisyon görüşmesi yapılmaması kararını; UBP'nin olduğu herhangi bir formülde yolsuzlukların üzerine gidilemeyeceği, haksız vatandaşlıkların sorgulanamayacağı ve partizanca uygulamaların düzeltilemeyeceği gerekçesi ile onaylar;

TDP ile bu konularda aynı hassasiyeti gösteren partilerle, siyasete güven kazandırabileceğimiz her türlü formülü Kıbrıs Türk Halkı adına görüşmeyi görev ve sorumluluk olarak addeder.