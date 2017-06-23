TDP Parti Meclisi toplandı: Kıbrıs konusunda karar alındı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi toplandı. Toplantıda Kıbrıs konusu ile ilgili bir de karar tasarısı kabul edildi

Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda parti çalışmaları ve gündemdeki konular üzerine durum değerlendirmesi yapıldı. Kıbrıs konusunun da ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda, ayrıca Kıbrıs konusuyla ilgili karar tasarısı da kabul edildi. Oybirliği ile kabul edilen karar tasarısı şöyle: TDP, Kıbrıs konusunda gelinen süreçte, 11 Şubat 2014 tarihinde imzalanan, 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı, uluslararası tek kimliği içeren, ayrıca, yönetimde eşit güç paylaşımı ve kararlarda etkin katılım ile dönüşümlü başkanlığın var olacağı, bir toplumun diğer toplum üzerinde üstünlük kuramayacağı, tek amaç ve hedefin barış ve huzur içerisinde sürdürülebilir ve kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması için mücadele eder.

TDP, Federal bir çözüme ulaşmak için imzalanan ortak deklarasyona bağlı kalarak, çözüm mücadelesini kararlılıkla sürdürmek gerektiğine inanır, çözümsüzlüğün kabul edilemez olduğunu, çözümün uzun vadede tüm Kıbrıslıların yararına olacağı ve sürdürülen görüşmelerden sonuç alınması gerekliliğini vurgular.

Sn. Mustafa Akıncı’nın seçimi ile birlikte yeniden başlayan görüşmeler, Aralık 2016 ve Ocak 2017'de varılan mutabakatların, 28 Haziran 2017 Crans Montana zirvesinde de Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderliklerinin yanı sıra, tüm garantör devletlerin de katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda, özellikle garanti ve güvenlik konularında tüm Kıbrıslıların hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak yol alınması oldukça önemlidir. Bir taraf kendini güvende hissederken, diğer tarafın kendini tehdit altında hissetmeyeceği hassasiyetler gözetilerek, özellikle garantör devletlerin kendi stratejik çıkarları adına Kıbrıslıların geleceğini oluşturacak birleşik devletin işleyişinin, iki toplum tarafından da içselleştirilmesi ile birlikte yeniden gözden geçirilebileceği bir sistemin günümüz şartlarına uyarlanmasını destekleriz. TDP, ilgili tüm tarafların, Kıbrıs’ta yaşayanların güvenliğinin, geleceklerinin ve federal kültürün garanti altına alınabilmesi ve ada üzerinde huzurlu, refah ve sürdürülebilir birleşik federal Kıbrıs için, geçmişten bugüne dek yapılan tüm çalışma ve ilerlemelerin heba olmamasını, ortak zemin için siyasi kaygı gütmeden, toplumların geleceği için çaba sarf etmelerini temenni eder.

Sn. Akıncı ve heyetine olan güvenimizi bir kez daha yineler, Crans Montana'daki görüşmelerde Birleşik Federal Kıbrıs için yapılan çalışmalara her zaman olduğu gibi elden gelen tüm katkıyı yapacağımızı yineleriz.