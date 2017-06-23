 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYunanistan'da helikopter düştü: 2 ölü, 1 yaralı

TDP Parti Meclisi toplandı: Kıbrıs konusunda karar alındı

» »
TDP Parti Meclisi toplandı: Kıbrıs konusunda karar alındı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi toplandı. Toplantıda Kıbrıs konusu ile ilgili bir de karar tasarısı kabul edildi

Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda parti çalışmaları ve gündemdeki konular üzerine durum değerlendirmesi yapıldı. Kıbrıs konusunun da ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda, ayrıca Kıbrıs konusuyla ilgili karar tasarısı da kabul edildi.

Oybirliği ile kabul edilen karar tasarısı şöyle:

  •  TDP, Kıbrıs konusunda gelinen süreçte, 11 Şubat 2014 tarihinde imzalanan, 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı, uluslararası tek kimliği içeren, ayrıca, yönetimde eşit güç paylaşımı ve kararlarda etkin katılım ile dönüşümlü başkanlığın var olacağı, bir toplumun diğer toplum üzerinde üstünlük kuramayacağı, tek amaç ve hedefin barış ve huzur içerisinde sürdürülebilir ve kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması için mücadele eder.
  • TDP, Federal bir çözüme ulaşmak için imzalanan ortak deklarasyona bağlı kalarak, çözüm mücadelesini kararlılıkla sürdürmek gerektiğine inanır, çözümsüzlüğün kabul edilemez olduğunu, çözümün uzun vadede tüm Kıbrıslıların yararına olacağı ve sürdürülen görüşmelerden sonuç alınması gerekliliğini vurgular.
  • Sn. Mustafa Akıncı’nın seçimi ile birlikte yeniden başlayan görüşmeler, Aralık 2016 ve Ocak 2017'de varılan mutabakatların, 28 Haziran 2017 Crans Montana zirvesinde de Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderliklerinin yanı sıra, tüm garantör devletlerin de katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda, özellikle garanti ve güvenlik konularında tüm Kıbrıslıların hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak yol alınması oldukça önemlidir. Bir taraf kendini güvende hissederken, diğer tarafın kendini tehdit altında hissetmeyeceği hassasiyetler gözetilerek, özellikle garantör devletlerin kendi stratejik çıkarları adına Kıbrıslıların geleceğini oluşturacak birleşik devletin işleyişinin, iki toplum tarafından da içselleştirilmesi ile birlikte yeniden gözden geçirilebileceği bir sistemin günümüz şartlarına uyarlanmasını destekleriz.
  • TDP, ilgili tüm tarafların, Kıbrıs’ta yaşayanların güvenliğinin, geleceklerinin ve federal kültürün garanti altına alınabilmesi ve ada üzerinde huzurlu, refah ve sürdürülebilir birleşik federal Kıbrıs için, geçmişten bugüne dek yapılan tüm çalışma ve ilerlemelerin heba olmamasını, ortak zemin için siyasi kaygı gütmeden, toplumların geleceği için çaba sarf etmelerini temenni eder.
  • Sn. Akıncı ve heyetine  olan güvenimizi bir kez daha yineler, Crans Montana'daki görüşmelerde Birleşik Federal Kıbrıs için yapılan çalışmalara her zaman olduğu gibi elden gelen tüm katkıyı yapacağımızı yineleriz.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bayramda otellerde ortalama yüzde 74 doluluk bekleniyor24 Haziran 2017 Cumartesi 11:03
  • Özyiğit Bayram mesajı yayımladı24 Haziran 2017 Cumartesi 11:01
  • Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye 260 kilo dana eti getirirken yakalandı!24 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
  • Karavan tipi aracın üzerine kasıtlı olarak yanıcı madde döküp ateşe verdiler24 Haziran 2017 Cumartesi 10:50
  • Alkollü sürücü yayaya çarptı...24 Haziran 2017 Cumartesi 10:37
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Mezuniyet Töreni yapıldı24 Haziran 2017 Cumartesi 10:03
  • Vakıflar İdaresi’nden Ramazan ve Bayram yardımları24 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye temasları sürüyor...24 Haziran 2017 Cumartesi 09:58
  • Lefkoşa Fuar Alanında bayram yeri ve İskele Ecevit Meydanı’nda panayır kurulacak24 Haziran 2017 Cumartesi 09:55
  • Başbakan Özgürgün, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı24 Haziran 2017 Cumartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti