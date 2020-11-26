  • BIST 1.334
  • Altın 460,181
  • Dolar 7,8848
  • Euro 9,4003
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 6 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

TDP Parti Meclisi toplandı:TDP Dışında Oluşacak 26 Ve Üzeri Sayıya Sahip Bir Oluşumda, TDP Yer Almayacak

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi dün gece Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı.
TDP Parti Meclisi toplandı:TDP Dışında Oluşacak 26 Ve Üzeri Sayıya Sahip Bir Oluşumda, TDP Yer Almayacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi dün gece Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı. Toplantıda son dönemde ülkede yaşanan hükümet boşluğu, hükümet kurma çalışmaları ve son olarak bu çerçevede yapılan ziyaretler değerlendirildi. 

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda tespitler yapıldı ve şunlara değinildi:  

“Yapılan değerlendirmede öncelikle, son dönemde toplumun en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayacak organizasyonu oluşturamayan, aynı zamanda halkın iradesi ve demokrasisini güvence altına alamayan bir yapı ile ülkenin bugünkü kaosa sürüklendiği ortaya konulmuştur.

Bu gibi yönetimlerin tekrarı ise ciddi bir toplumsal özgüven kaybının yaşanmasına sebep olmakta, bununla birlikte ‘biz yapamayız’ tutumu bu durumu güçlendirmekte ve bu da demokrasimizi müdahaleye daha açık bir duruma getirmektedir.

GENEL BAŞKAN VE MYK’YA YETKİ VERİLDİ

Bu çerçevede bugün en temel ihtiyacın hem toplumun iradesine sahip çıkacak hem de insanlarımızın temel ihtiyaçlarına karşılık verecek bir yapı olduğu ortaya çıkmaktadır. TDP bu prensipler doğrultusunda oluşacak ve toplumun özgüveni ile kendi ayakları üzerinde duracak olanakları yaratacak olası bir yapıda sorumluluk almaya hazırdır.  

Bu şartları oluşturacak prensip ve adımlar Parti Meclisi tarafından belirlenmiş ve bu çerçevede tarafımıza gelecek olası ve gerçekçi bir koalisyon teklifi durumunda, belirlenen prensipler doğrultusunda bunu görüşmek üzere Genel Başkan ve MYK’ya yetki verilmiştir.

TDP DIŞINDA OLUŞACAK 26 VE ÜZERİ SAYIYA SAHİP BİR OLUŞUMDA, TDP YER ALMAYACAK

Bununla birlikte mevcut aritmetik değerlendirildiğinde, TDP dışında oluşacak 26 ve üzeri sayıya sahip bir oluşumda, TDP’nin yer almayacağı da karara bağlanmıştır.

TDP bugüne değin laik, demokratik, çağdaş, temel hak ve özgürlükleri merkezine alan, kendi stratejik kurumlarının özelleşmesine karşı duran, Kıbrıs konusunda çözüm perspektifini önde tutan bir siyaset sürdürmüştür. Bu hassasiyetleri içerecek yapılanmayı her fırsatta zorlayacaktır.”   

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Sokakları Haykırdı: Yoksullaşmaya,Muhafazakarlaştırmaya ve Şiddete GEÇİT YOK!26 Kasım 2020 Perşembe 11:59
  • YDP:Ercan Havaalanının Adının Değiştirilmesi Düşünülemez26 Kasım 2020 Perşembe 11:57
  • Başkan Harmancı: “Söz verdiğimiz gibi LTB Engelsiz Yeni Dünya Aktivite Merkezi 3 Aralık’ta Açılıyor”26 Kasım 2020 Perşembe 11:55
  • HAKSEN, Kamuda İstihdam Edilen Engellilerin Özlük Haklarının İyileştirilmesi İçin Girişimlerine Devam Ediyor26 Kasım 2020 Perşembe 11:54
  • Kaçak Yollardan GKRY'ye Gitmek İsterken Suçüstü Yakalandılar26 Kasım 2020 Perşembe 10:20
  • Altın Piyasasında Son Rakamlar (26 Kasım 2020 Perşembe)26 Kasım 2020 Perşembe 09:28
  • Hükümet Kurma Çalışmaları Sürüyor26 Kasım 2020 Perşembe 09:17
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 26 Kasım 2020 Perşembe )26 Kasım 2020 Perşembe 09:04
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar26 Kasım 2020 Perşembe 08:02
  • TDP Parti Meclisi "sorumluluktan kaçmama" kararı aldı25 Kasım 2020 Çarşamba 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti