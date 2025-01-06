TDP PM, 'Cumhurbaşkanlığı seçimi' gündemiyle toplandı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi (PM) toplantısı başladı.
Merkez Lefkoşa’da gerçekleşen toplantının gündeminde ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi’ var…
Toplantıya 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılıyor.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi (PM) toplantısı başladı.
Merkez Lefkoşa’da gerçekleşen toplantının gündeminde ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi’ var…
Toplantıya 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılıyor.
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