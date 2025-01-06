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TDP PM, 'Cumhurbaşkanlığı seçimi' gündemiyle toplandı

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TDP PM, 'Cumhurbaşkanlığı seçimi' gündemiyle toplandı. Toplantıya 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılıyor.
TDP PM, 'Cumhurbaşkanlığı seçimi' gündemiyle toplandı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi (PM) toplantısı başladı.

Merkez Lefkoşa’da gerçekleşen toplantının gündeminde ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi’ var…

Toplantıya 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılıyor. 

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