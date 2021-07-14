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TDP Resmi açıklama yayınladı... TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı.

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TDP Resmi açıklama yayınladı... TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı.
TDP Resmi açıklama yayınladı... TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı.

İşte açıklama;

TDP Parti Meclisi bu akşam Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz’da KKTC Meclisine yapacağı ziyaret değerlendirildi.

Özellikle son yıllarda diyalog kurma fırsatı verilmeden; karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde bir ilişki yerine, buyuran-biat eden bir anlayışın hakim kılınmak istenmesi; Kıbrıs Türk halkının iradesine, özgür ve özgün kimliğine yapılan müdahaleler başta olmak üzere, iddia edildiği gibi eşit egemen devlet yerine alt yönetim algısını güçlendirecek adımların atılması tespitinden hareketle ve son günlerde yurttaşlarımızın sebepsizce Türkiye'ye alınmamasının kaçınılmaz sonucu olarak, TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı.

Konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde kamuoyuna yapılacağı da belirtildi.

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