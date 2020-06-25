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TDP, Sağlık Örgütleri ile Sendikal Platformun Eylemine Destek Belirtti

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TDP, Sağlık Örgütleri ile Sendikal Platformun Eylemine Destek Belirtti
TDP, Sağlık Örgütleri ile Sendikal Platformun Eylemine Destek Belirtti

Toplumcu Demokrasi Patisi (TDP) Sendikal Platform ile 4 sağlık örgütünün, hükümetin toplum sağlığını korumaya yönelik gerekli hazırlıkları yapmadığı ve 1 Temmuz kararının yeninden gözden geçirilmesi için yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, UBP-HP Hükümetinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği riskli ülkeleri dikkate almayıp karantinasız uçuşları başlatma kararı almasının yanlışlığına dikkat çekerek, hükümetin 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye karantinasız giriş kararını mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumun Pandemi dönemi boyunca eve kapanarak çok büyük fedakarlıklar yaptığını, binlerce kişinin ciddi mağduriyet ve gelecek belirsizliği yaşadığını belirten Hızal, buna karşılık ise Pandemi Hastanesi ile sağlık altyapısının güçlendirmesi gereken hükümetin görev ve sorumluluğunu yerine getirmediğini kaydetti ve “Toplumun yaptığı fedakarlığın karşılığı bu olmamalıydı” dedi.

Gelinen aşamada ikinci dalgaya hazır olunmadığını, kapsamlı epidemiyolojik raporun bile hala hazırlanmadığını kaydeden Hızal, “Bu şartlarda ülkeye karantinasız gelişleri başlatmak hangi bilimsel temele dayanmaktadır. Hükümet yetkilileri de son günlerde yaptıkları açıklamalarda kendilerinin de 1 Temmuzla ilgili endişeleri olduğunu açıklamaktadırlar. Hem bir karar alacaksınız, hem de aldığınız karardan endişe duyduğunuzu söyleyeceksiniz. Bu nasıl iştir anlamak mümkün değil” dedi.

Hızal, Hükümetin yapması gerekenin kendi aldığı karardan şikayetçi olmak değil, toplumun da endişelerini giderecek karar almak olduğunu belirtti. TDP Genel Sekreteri Hızal, bu gerçekler ışığında 4 sağlık örgütü ve sendikal platform tarafından, “Maskeni de al gel” sloganıyla yarın yapılacak eyleme destek vereceklerini açıkladı.

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