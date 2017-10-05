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TDP: Savaş çığırtkanlığına değil, barışa hizmet eden yaklaşımlara ihtiyaç var

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TDP: Savaş çığırtkanlığına değil, barışa hizmet eden yaklaşımlara ihtiyaç var
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, , Kıbrıs başta olmak üzere, bölgede ve Ortadoğu'da savaş çığırtkanlığına değil, barışa hizmet eden yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, , Kıbrıs başta olmak üzere, bölgede ve Ortadoğu'da savaş çığırtkanlığına değil, barışa hizmet eden yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit  yaptığı yazılı açıklamada,  Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun, "Kıbrıslı Rumlar adına petrol arayan gemileri gerekirse vururuz" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Özyiğit,”Kıbrıs'ta bir ortaklık devleti istemeyen, federal çözüme karşı çıkan” Dışişleri Bakanı  Ertuğruloğlu'nun, 2018 Ocak ayında Güney'de yapılacak seçimlerin ardından başlaması olası müzakere sürecinin yeniden başlamasını engellemek adına elinden geleni yaptığını, savaş çığırtkanlığı yapacak kadar ileri gittiğini” ileri sürdü.

Ertuğruloğlu'nun geçmişte de benzeri tutumlar içine girdiğini, “hatta Annan Planı dönemi dağa çıkmaktan bile bahsettiğini” anımsatan Özyiğit, "Tahsin bey, çözümsüzlüğü pekiştirmek ve bu çarpık düzenin devamını isteyebilir. Ancak şunu çok iyi bilsin ki, toplumun çok büyük çoğunluğu bu düzenden artık bıkmıştır, adil ve kalıcı bir çözümle birlikte artık uluslararası hukuk içine dahil olmak istemektedir" iddiasında bulundu.

Eruğruloğlu'nun açıklamasında ayrıca çözümün hangi temelde olacağına yönelik değerlendirmelerde de bulunduğunu,  “tanınmayacağını bile bile” KKTC'nin tanıtılmasından söz ettiğini, diğer yandan da “KKTC'nin dışişleri ve savunma yetkilerinin Türkiye'ye devredildiği  özerk bir cumhuriyetten bahsettiğini” belirten Özyiğit,  "Sayın Bakan dolaylı olarak TC'ye ilhaktan mı söz etmektedir?" diye sordu.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Kıbrıs Türk toplumunun Ertuğruloğlu'nun beklentilerinin aksine, Anayasa’daki geçici 10. maddenin kaldırılıp vesayet rejiminin sonlandırılacağı, kendi kurumlarını  kendisinin  yöneteceği, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomiye sahip, kendi kararlarını  kendisinin  alacağı, Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde bir ilişki kuran laik-demokratik bir yapı istediğini” vurguladı.

Açıklamasında, KKTC’de yaşayan  Rum ve Maronitlere BM aracılığıyla Rum hükümeti tarafından gönderilen iaşe yardımlarından vergi isteme uygulamasına da değinen Özyiğit, “bu kararın arkasında da  Ertuğruloğlu'nun olması bizi şaşırtmadı” dedi.

Söz konusu kararın ertelenerek, Cumhurbaşkanlığı ile ortak bir toplantıda  değerlendirilmesi yönündeki talebin dikkate alınmadığının bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandığını belirten Özyiğit, UBP-DP hükümetinin bu tutumu ile iki toplum arasındaki ilişkileri gerginleştirmeye, çözümsüzlüğü pekiştirmeye açıkça hizmet ettiğini ileri sürdü.

 Özyiğit, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs'la ilgili raporunu açıklayacağı bugünlerde böylesi bir uygulamanın devreye konulmasının da “manidar” olduğunu ifade etti.

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