TDP Seçim Bildirgesi'ni Dijital olarak yayınladı...
Seçim bildirgesi "Ne düşünüyoruz, ne hayal ediyoruz ve nasıl yapacağız? Hepsi TDP 2022 Seçim Bildirgesi'nde." açıklama yapılarak yayınlandı.
Okumak için resmi/linki tıklamanız yeterli:
TDP Seçim Bildirgesi'ni Dijital olarak yayınladı...
Seçim bildirgesi "Ne düşünüyoruz, ne hayal ediyoruz ve nasıl yapacağız? Hepsi TDP 2022 Seçim Bildirgesi'nde." açıklama yapılarak yayınlandı.
Okumak için resmi/linki tıklamanız yeterli:
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