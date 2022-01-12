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TDP Seçim Bildirgesi'ni Dijital olarak yayınladı...

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TDP Seçim Bildirgesi'ni Dijital olarak yayınladı...
TDP Seçim Bildirgesi'ni Dijital olarak yayınladı...

TDP Seçim Bildirgesi'ni Dijital olarak yayınladı...

Seçim bildirgesi "Ne düşünüyoruz, ne hayal ediyoruz ve nasıl yapacağız? Hepsi TDP 2022 Seçim Bildirgesi'nde." açıklama yapılarak yayınlandı.

Okumak için resmi/linki tıklamanız yeterli:

tdp_secim.jpg

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