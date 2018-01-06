TDP seçim bütçesini açıkladı

TDP 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri bütçesini açıkladı. TDP'den yapılan açıklama şöyle:

"Seçim kampanyası için Parti Meclisi tarafından onaylanan bütçe 1,014,000 TL'dir. 4 Ocak itibariyle yapılan anlaşmaların toplamı ise yaklaşık 910,000 TL’dir.

Bu miktarın 708,781 TL’si faturalandırılmış, 235,690 TL’lik ödeme gerçekleştirilmiş, 151,760 TL’lik çek kesilmiştir. Geriye kalan 321,331 TL ödeme ise Nisan ayına kadar yapılacak şekilde planlanmıştır. 4 Ocak itibariyle partinin banka hesabında bulunan miktar ise 175,000 TL’dir.

Seçim Bütçesinde öngörülen gelirler ise şöyledir:

2017 bütçesindeki parti gelirlerinden seçim bütçesi için aktarılan 210,000 TL, adaylara verilen piyango biletlerinden elde edilecek yaklaşık gelir 250,000 TL, 18 Mart 2018 çekiliş tarihli piyangodan adaylar dışında elde edilecek gelir 250,000 TL ve 304,000 TL borçlanma. 4 Ocak tarihi itibarıyla elde edilen piyango geliri 186,800 TL'dir. Ocak ayı içinde ödenmesi beklenen miktar ise 150,400 TL'dir.

Hesaplar ile ilgili kesinleşmiş durum seçim sonrasında açıklanacaktır."