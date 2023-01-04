TDP Seçimlerde CTP'ye yaptığı işbirliği teklifinin 2 kez reddedildiğini açıkladı

TDP Seçimlerde CTP'ye yaptığı işbirliği teklifinin 2 kez reddedildiğini açıkladı

İşte açıklama;

Parti Başkanlığı'na nasıl ulaştığım konusunda onlarca açıklama yaptım bu güne kadar. 'Şans eseri' bir gelişme olduğunu, siyasetçi olmadığımı ve siyasi bir kariyer hedefim olmadığını da defalarca tüm içtenliğimle anlattım.

Ataerkil bir toplumda 36 yaşında genç bir kadın olarak baraj altı kalan bir partinin başkanı oldum.

Bu göreve gelirken kendime iki ilke edindim: 1 - İlkelerime sadık kalmak, 2 - şeffaf olmak.

1. ilke ile 2. ilkenin çelişeceğine hiç ihtimal vermezdim. Ne yazık ki bugünün gündemi bana bu süreci siyasi bir tecrübe olarak öğretmiştir.

Beni siyasette tanıyan, Türkiye İktidarı'nın gerici, sömürgeci politikalarına karşı MÜMKÜN MERTEBE EN GENİŞ cephe siyasetine inandığımı çok iyi bilir.

Benim bu ülkede siyaset yapmamı anlamlı kılan en önemli unsur bu ülkede çözüm sürecine katkı koymaktır. Çözüm olana dek ise yarın çözüm olacakmış gibi bütün kurumlarımızın şeffaf, hesapverebilir ve etkin kurumlar olmasını sağlamaktır.

Yerel seçimler, genel seçimler tali konulardır. Ülkenin ve toplumun kurtuluşu bu çözüm süreciyle doğrudan doğruya bağlantılıdır.

O yüzdendir ki TDP Genel Sekreteri olduğumda ilk resmi ziyaretimi ana muhalefet başkanı Tufan Erhürman ile yaptım. O dönem Lefkoşa hariç işbirliği teklifinde bulundum.

Olumsuz karşılandı.

Daha sonra Lefkoşa'da sevgili Sıla Usar'ın adaylığı açıklandıktan sonra Asım Akansoy ile bir görüşme yaptım. Olası bir hükümet ortaklığında yapabileceğimiz işbirliklerini değerlendireceğimiz bir komiteye karşılık, Lefkoşa ve Girne hariç (o dönem her iki bölge için destekleyeceğimiz adaylarla ilgili PM kararı vardı) anlamlı işbirlikleri yapma teklifinde bulundum.

Yine olumsuz karşılandı.

Herşeye rağmen CTP UBP'nin at başı gittiği hiç bir bölgede CTP adayına karşı aday çıkarmadık. Lefke bunlardan biriydi.

Bugün Adnan Eraslan şahsıma sitem ederek TDP-TKP defterini kapattığını, Aziz Kaya'ya destek açıkladığımızı gerekçe göstererek partiden istifa etti.

Diğer yandan Asım Akansoy programda Lefke'de aday gösterdiğimizi dile getirdi.

Anlaşılan ne bölgedeki partililer memnun, ne de ana muhalefet. Olsun Lefke'liler kazandı.

Evet. Örgüt ve örgütlü mücadele çok önemli.

Harmancı'nın TDP, TKP, YKP ve Bağımsızlık yolunun ittifakı ve/veya örgütlü gücü sayesinde kazanmadığı çok açık.

Ancak TDP, TKP, YKP ve BY örgütlerinin bu seçim başarısında hiç bir etkisi yoktu demek şuursuz bir yanılgıdır.

Biz TDP olarak özeleştirimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Örgütlerimizi yeniden kurmak, 18 Mart 1976'dan bu yana taşıdığımız bayrağı yüceltmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu toplumun TDP'ye ihtiyacı var.

Çünkü bugün ana muhalefet cihad çağrılarına karşı ses çıkarmak, statükoya dokunan icraatların peşinden koşmak yerine '%4.8' lik bir partiyle uğraşıyorsa sorumluluklarını yeniden değerlendirmesi gerektiği aşikardır.

'Amiral gemisini' alıp 'yerelden genele' sloganıyla yola çıkan bir parti şimdi istediği kadar yerel ayrı genel ayrı desin, işin gerçeği bizim barış kültürüne de, işbirliğine de ihtiyacımız var.

Ne CTP %4 artışıyla yetinsin ne de TDP %100 oy artışıyla kibirlensin. Ada geneli kendimizi anlatacağımız sandığa gitmeyen binlerce insanımız var.

Bu toplumdan ne CTP ne de TDP silinecek. İşbirliği zeminlerini arttırarak ülkeye ve insanlarımıza umut olmak zorundayız.

Mine Atlı

TDP Başkanı