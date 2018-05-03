  • BIST 102.909
  • Altın 179,183
  • Dolar 4,2406
  • Euro 5,0717
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

TDP: “Sn. Akıncı’nın çağrısı taraflarca dikkate alınmalıdır”

» »
Dün gece toplanan TDP Parti Meclisi gündemindeki konuların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 30 Nisan tarihli çağrısı ile sonrasında yaşanan gelişme ve açıklamaları değerlendirdi.
TDP: “Sn. Akıncı’nın çağrısı taraflarca dikkate alınmalıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Crans Montana zirvesinde ortaya çıkan ve “Guterres Çerçevesi” olarak adlandırılan tezlerin stratejik bir paket anlaşması olarak ilan edilmesi yönündeki çağrısının oldukça önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı, taraflarca dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı Federasyon temelinde bir çözüm şeklinin halen geçerliliğini koruyarak mümkün olduğu tespitinde bulunan TDP PM, bu yönde atılan her adımın, ortaya konan görüş ve düşüncenin olumlu olduğunu kaydetti, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya çağrısından dolayı destek belirtti.

Akıncı’nın çağrısının ilgili tüm taraflarca dikkate alınarak, değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“TDP, Kıbrıs konusunda gelinen süreçte, 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı, uluslararası tek kimliği içeren, yönetimde eşit güç paylaşımı ve kararlarda etkin katılım ile dönüşümlü başkanlığın var olacağı, bir toplumun diğer toplum üzerinde üstünlük kuramayacağı, tek amaç ve hedefin barış ve huzur içerisinde sürdürülebilir ve kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması için mücadele ederken, ilgili tüm tarafların da, geçmişten bugüne yapılan tüm çalışma ve ilerlemelerin heba olmamasını, ortak zemin için siyasi kaygı gütmeden, toplumların geleceği için çaba sarf etmelerini temenni eder.”

Bu bağlamda tarafları ucu açık olmayan ve sonuç alıcı bir şekilde Guterres Çerçevesi üzerinden görüşmeye davet eder, BM Genel Sekreterliği’nin tarafların nabzını yoklamak amacıyla geçici bir görevlendirme yapma yönündeki düşüncesini de olumlu bulduğumuzu belirtmek isteriz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BKP: “Dörtlü koalisyon hükümeti halkı cezalandırmıştır”03 Mayıs 2018 Perşembe 16:22
  • KTAMS: “Elektrik ve akaryakıt zamları derhal geri alınsın”03 Mayıs 2018 Perşembe 16:21
  • Hayvan Üreticileri: “Bu zamlarla üretime devam edilemez”03 Mayıs 2018 Perşembe 16:19
  • Gençlik Haftası etkinlikleri başladı03 Mayıs 2018 Perşembe 16:17
  • Gelişmelerden huzursuz olan Tatar da Akıncı’yı eleştirdi03 Mayıs 2018 Perşembe 16:15
  • Güney ve Kuzey'deki sağ partiler Guterres Çerçevesi’nden şikayetçi03 Mayıs 2018 Perşembe 16:08
  • Özersay: “Cumhurbaşkanı’nın önerisinden haberimiz yoktu”03 Mayıs 2018 Perşembe 16:04
  • Akıncı: “Geleceği kurarken geçmişten kopmamak lazım”03 Mayıs 2018 Perşembe 16:01
  • Kıbrıs Türk MS Derneği yararına bardak satışı yapılıyor03 Mayıs 2018 Perşembe 15:59
  • Kamu-Sen’den akaryakıt ve elektrik zammına tepki03 Mayıs 2018 Perşembe 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti