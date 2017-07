TDP, Sosyalist Enternasyonal toplantısında temsil edildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), New York'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısında temsil edildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, açılış konuşması Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan toplantıda TDP'yi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Hoşkara temsil etti.

"Barış için çok yanlılığın güçlendirilmesi" (Strengthening Multilateralism for Peace), "İhtiyaç duyduğumuz değişim için değerlerimiz ve politikalarımızın yeniden onaylanması" (Reaffirming our values and policies for the change we need) ve "Demokrasinin reddedildiği veya tehdit altında olduğu yerlerde, demokrasinin savunulması ve korunması" (Defending and protecting democracy where it is denied or is under threat) konularının görüşüldüğü toplantıda, Sosyalist Enternasyonal’in kongreler arası dönem için çalışma organlarının düzenlenmesi ile ilgili konuları da ele alındı. Toplantıda ayrıca, örgüt içerisinde eşit sayıda kadın ve erkeğin görev alabilmesine yönelik ilke kararı bağlamında bir de komite oluşturuldu.

Konseyde, Kıbrıs deklarasyonu ile beraber, Kamerun, Guatemala, Porto Riko, mülteciler ve iklim değişikliği ile ilgili de kararlar alınırken, bir sonraki toplantının 2017’nin Kasım ayı sonunda İspanya’da yapılması kararı alındı.

TDP MYK Üyesi Ercan Hoşkara, konsey toplantısı süresince, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreou ve Genel Sekreter Luis Ayala'nın yanısıra birçok ülke delegasyonu ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

KIBRIS KONUSUNDA KARAR TASARISI...

TDP açıklamasına göre; Sosyalist Enternasyonal toplantısında Kıbrıs'la ilgili bir de karar tasarısı yayımlandı, tasarıda şu ifadelere yer verildi: