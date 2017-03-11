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TDP, Sosyalist Enternasyonal'e tam üye oldu

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TDP, Sosyalist Enternasyonal'e tam üye oldu
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sosyalist Enternasyonal'e tam üye oldu. TDP'nin Sosyalist Enternasyonale tam üyeliği 2-4 Mart tarihlerinde Kolombiya'da gerçekleştirilen kongrede onaylandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin Sosyalist Enternasyonal üyeliğinin onaylanmasının ardından kısa süre içerisinde tam üyeliğinin de onaylandığını belirterek,  bunu ‘TDP açısından çok önemli tarihi bir gelişme’ olarak nitelendirdi.

Cemal Özyiğit, beş kıtada sosyal demokrat, sosyalist ve işçi partilerini bünyesinde barındıran, dünyada sömürgeciliğe, savaşa, ırk, din, dil, cinsiyet dahil her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eden Sosyalist Enternasyonal gibi büyük bir ailenin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Papandreu'ya kutlama

Kongrede yapılan seçimde Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı’na George Papandreu yeniden seçildiğini de belirten Özyiğit, Papandreu'yu bir kutlama mesajı gönderdiklerini de kaydetti.  Kolombiya’nın Cartagena kentinde yüzden fazla sol partinin katıldığı kongrenin sonuç bildirgesinde Kıbrıs’taki liderlere erken zamanda masaya dönme çağrısı da yapılmıştı. 

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